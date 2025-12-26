El Betis no pierde de vista a Amrabat, que vuelve a ser titular con Marruecos

A pesar de estar entre algodones estos últimos días, ha estado limitando su participación en los entrenamientos, el centrocampista del Real Betis ha sido titular en el segundo partido de la fase de grupos que Marruecos ha jugado contra Mali

El Real Betis no pierde de vista la evolución de Sofyan Amrabat, su centrocampista que actualmente está concentrado con Marruecos disputando la Copa África. El club verdiblanco está muy pendiente del pivote que está lidiando con las molestias que le ocasionó una fuerte contusión en la zona tibial de su pierna derecha que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante el mes de diciembre. Un problema físico que no está siendo ningún impedimento para que juegue con su selección nacional.

Amrabat vuelve a ser titular con Marruecos a pesar de no haber entrenado a tope en los últimos días

Desde la lejanía el Real Betis ha visto que su futbolista, Sofyan Amrabat, ha vuelto a ser titular con Marruecos en el partido contra Mali correspondiente a la fase de grupos de la Copa África. Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, vuelve a confiar desde el inicio en el centrocampista quien estos últimos días ha estado entre algodones.

Sofyan Amrabat ha limitado su participación en los entrenamientos debido a que aún arrastra molestias en su pierna derecha desde el partido de la UEFA Europa League contra el Utrecht en el que se dio un fuerte golpe con su compañero Isco Alarcón que le provocó lesiones a los dos futbolistas béticos. Dicho contratiempo físico ha hecho que Sofyan Amrabat no juegue ni un sólo partido con el Real Betis desde el pasado 27 de noviembre, perdiéndose uno de UEFA Europa League, cuatro de LaLiga y dos de Copa del Rey.

En el Real Betis esperan que Sofyan Amrabat juegue con total normalidad la Copa del África con Marruecos y, posteriormente, cuando el torneo finalice el futbolista se incorpore al equipo que entrena Manuel Pellegrini en donde es una pieza clave en el esquema que ha montado el chileno para intentar hacer un gran papel en los dos torneos coperos, UEFA Europa League y Copa del Rey, y acercarse a la cuarta y quinta posición de la clasificación de LaLiga.

A pesar de estos contratiempos de última hora, en el Real Betis está muy contentos con el rendimiento que ha dado Sofyan Amrabat hasta el momento. No hay que olvidar que el centrocampista llegó en calidad de cedido, en el último momento en el mercado de fichajes de invierno, pero en los minutos que ha tenido el equipo ha notado una mejora y una gran subida de nivel. El marroquí ha disputado un total de 11 partidos y 721 minutos.

Es por ese buen rendimiento por lo que el Real Betis está valorando, una vez pase esta temporada, si ficharlo o no. La operación es una cesión sin opción a compra por lo que si el club verdiblanco lo quiere se tendrá que sentar a negociar con el Fenerbahçe con el que Sofyan Amrabat tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.