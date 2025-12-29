Abde, titular y asistente en la goleada de Marruecos a Zambia; Amrabat tuvo descanso

El extremo, que había saltado desde el banquillo en los dos primeros partidos, regaló a Brahim el 0-2 tras un gran pase interior de Ounahi en el inicio de la jugada

Ez Abde, que había sido suplente y saltado desde el banquillo en los dos primeros encuentros ante Comoras y Malí, fue al fin titular en el tercer encuentro de la fase de grupos ante Zambia de una Marruecos que tenía la clasificación en el bolsillo, tras sumar cuatro puntos de seis posibles, pero que selló este lunes formalmente su pase a los octavos de final de la Copa de África que está organizando. Con Sofyan Amrabat, fijo en el doble pivote de Walid Regragui hasta ahora junto a Azzedine Ounahi, descansando en el banquillo, el extremo de Beni Melal fue una pesadilla desde el principio para la defensa de las 'Balas de Cobre' percutiendo desde la izquierda. Así, tras el 0-1 de Ayoub El Kaabi de cabeza a las primeras de cambio, el '17' asistía a Brahim Díaz en el 0-2, disponiendo de una gran ocasión poco después para abrir brecha y encontrando de nuevo a renglón seguido al atacante madridista en el segundo palo, si bien esta vez el jugador criado en Málaga no finalizó entre palos con su pierna menos buena. A punto estuvo de redimirse en una fabulosa acción personal antes del descanso, pero se interpuso el meta Willard Mwanza.

En la reanudación, pese al paso al frente de Zambia traducido en una buena ocasión de Patson Daka, llegaría pronto el 0-3, de nuevo con una chilena de El Kaabi, lo que generó más espacios para que Marruecos hiciera daño al contragolpe, con Ez Abde muchas veces como protagonista, incentivado por una charla del entrenador. Lo holgado del marcador permitió al seleccionador rojiverde dar descanso a varios titulares, como Brahim, Saibari o Mazraoui, y reservar definitivamente a otros como el citado Amrabat. En el minuto 74, Regragui agotó sus sustituciones, sacando al ex culé y ex osasunista, con un corte en el labio que no le impidió funcionar a pleno rendimiento.

Amrabat y Abde no podrán ver a su equipo casi ni por TV

Los dos representantes del Real Betis en la Copa de África no podrán ver siquiera por TV a su equipo tranquilamente en el regreso de LaLiga tras el parón navideño, pues huelga decir que la clasificación matemática de Marruecos para los octavos de final del torneo del que es anfitriona les impedirá estar, por ahora, sobre el césped con la camiseta verdiblanca. Así las cosas, tras amarrar la primera plaza del Grupo A, los 'Leones del Atlas' jugarán contra un tercer clasificado (del C, el D o el E, para ser concretos). A esta hora, aunque quedan por jugarse los choques de la tercera y última jornada, serían Benín o Sudán sus oponentes. El caso es que la cita está fijada para las 17:00 horas del próximo domingo 4 de enero en el mismo escenario, el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. Paralelamente, ese mismo día y a partir de las 16:15 horas, los de Manuel Pellegrini visitan el Santiago Bernabéu para jugar contra el Real Madrid.