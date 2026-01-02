Culpan a Amrabat de romper el fichaje de El Karouani en Turquía

Desde el país otomano aseguran que el futbolista del Real Betis ha hecho cambiar de opinión al lateral zurdo del FC Utrecht, rompiendo así su acuerdo con el Fenerbahce

La polémica está servida en Turquía y tiene a Sofyan Amrabat como implicado de forma involuntaria y es que desde el país otomano culpan al futbolista cedido por el Fenerbahce al Real Betis, de influir en la ruptura de las negociaciones entre precisamente el club que sigue teniendo sus derechos y el lateral izquierdo del FC Utrecht Souffian El Karouani, al mismo tiempo pretendido por el club heliopolitano.

Así, la prensa turca publica hoy que Sofyan Amrabat tras recomendar en primera instancia a El Karouani que se marchara al Fenerbahce, aprovechando que desde este mismo 1 de enero ya puede negociar libremente con cualquier equipo al finalizar su vinculación con el FC Utrecht el próximo 30 de junio, ahora le habría que no firme por el club de Estambul, recomendándole mejor la opción del Real Betis.

El interés del Betis por El Karouani

Hace ya casi dos meses que ESTADIO Deportivo desveló en primicia que el Betis vigilaba muy de cerca al lateral neerlandés aunque internacional con Marruecos Souffian El Karouani. A final de ese mismo mes, el lateral del FC Utrecht visitaba La Cartuja para enfrentarse al Betis en la Europa League.

El Fenerbahce también andaba y anda (no ha dicho su última palabra) tras los pasos del lateral zurdo, al que también pretenden otros clubes como el Oporto y el Benfica. Con un valor de mercado de 15 millones de euros, según la web especializada 'Transfermarkt', que ya haya entrado en los últimos seis meses de su contrato puede provocar que el FC Utrecht rebaje sus pretensiones para al menos ingresar una buena cantidad teniendo en cuenta que no pagó un euro por él y todo lo que saque en enero sería plusvalía.

Amrabat ya se manifestó abiertamente sobre El Karouani

Pese a estas nuevas acusaciones desde Turquía sobre Sofyan Amrabat, no es algo que el propio futbolista haya escondido ya que precisamente en la previa del duelo europeo ante el FC Utrecht se le preguntó al verdiblanco sobre este asunto y fue claro. "Yo también he leído las noticias y me parece que es por mí, porque yo lo he promocionado en el Betis. El Karouani es muy bueno y creo que quizás ya está listo para el siguiente paso, no se dónde, si aquí o en otro sitio. Pienso que encajaría bien aquí, pero eso dependerá del club y de él", explicaba el marroquí sin tapujos.