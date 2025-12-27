El Karouani, cada vez más lejos: entre Fenerbahçe y Oporto

Uno de los laterales zurdos que más gustan en La Cartuja, tanto por su rendimiento como por su condición de agente libre el próximo verano, podría ser traspasado en la ventana más próxima

El pasado 12 de noviembre, ESTADIO Deportivo avanzaba en primicia que el Real Betis vigila muy de cerca al lateral zurdo del FC Utrecht Souffian El Karouani, que iba a visitar con su equipo el Estadio de La Cartuja a finales de ese mes, por recomendación expresa de su compatriota Sofyan Amrabat, aunque aquel funesto 27-N acaparó toda la atención la desgraciada lesión conjunta del pivote nacido en Huizen (que en la víspera reconocía su 'intermediación' en la operación con otro hijo de la inmigración marroquí en los Países Bajos) e Isco Alarcón que todavía va a dar un mes mínimo más de guerra al costasoleño. Lo cierto es que el de Den Bosch, que termina contrato el 30 de junio de 2026 y no piensa renovar, ha seguido en su gran línea de rendimiento (van ya tres goles y 15 asistencias en 29 partidos), por lo que la competencia es alta. Y parece que no va a pasar del próximo mercado invernal.

Así las cosas, el experto en fichajes Pedro Almeida desvela que el Fenerbahçe está apretando por el carrilero de 25 años recién cumplidos que se curtiera en la cantera del NEC Nimega, aunque el Oporto, otro de sus grandes pretendientes, no ha renunciado todavía a hacerse con los servicios de un jugador por el que, definitivamente, habrá que invertir dinero en forma de traspaso. Con un valor de mercado de 15 millones de euros, según la web especializada 'Transfermarkt', la inminencia del último semestre de contrato y la posibilidad de que se comprometa ya en Año Nuevo con quien desee rebajará las pretensiones de un FC Utrecht que lo reclutó en su momento sin pagar un euro y que todo lo que saque ahora, por poco que sea, será plusvalía, si bien se esfuma la vía de un gran ingreso. En realidad, prefería el actual octavo clasificado de la Eredivisie, sin opciones de progresar hacia las eliminatorias en la Europa League, conservarlo hasta final de temporada, aunque deberá conformarse con lo ya esbozado.

No es una prioridad, pero Fajardo también mira carrileros

Con la necesidad de hacer hueco y generar margen salarial con las salidas del 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu, un delantero centro potente que compita con el 'Cucho' Hernández es la prioridad en La Cartuja, donde se monitorizan jugadores en todas las líneas a sabiendas de que el mercado se mueve por el pivote Sergi Altimira y el mediapunta Giovani Lo Celso, con menor presencia en las últimas alineaciones de Manuel Pellegrini y que podrían proporcionar una generosa plusvalía (en el caso del catalán) o una ganancia algo menor pero liberando un sueldo muy alto (en el del '20' rosarino). Igualmente, Ricardo Rodríguez podría buscar un adiós que le garantizara la titularidad para llegar más rodado al Mundial de 2026, con lo que se buscaría un lateral izquierdo que mejore sus prestaciones y las de Junior Firpo, teniendo en cuenta que Valentín Gómez, un central zurdo, les ha adelantado buena parte de la primera vuelta en la rotación por fuera en ese costado. Con todo, difícilmente llegará para competir con Fenerbahçe y Oporto por Souffian El Karouani.