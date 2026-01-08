El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, confirma la lesión de Sofyan Amrabat pero no descarta forzarle: "Tiene problemas en el tobillo"

El técnico asegura que el pivote sigue sin librarse del dolor tras aquel desafortunado golpe con Isco Alarcón y reconoce que le alineó en 172 de los 180 primeros minutos de la Copa de África pese a no estar en óptimas condiciones. Tras pagar el esfuerzo cayéndose en las dos últimas citas, podría arriesgar de nuevo este viernes contra Camerún, en los cuartos de final

El seleccionador nacional de Marruecos, Walid Regragui, ha anunciado este jueves dos noticias muy preocupantes para el Real Betis referentes al estado físico de Sofyan Amrabat: por un lado, ha confirmado lo que se podía intuir después de verle participar en los dos primeros partidos de la Copa de África y quedarse sin minutos en los dos siguientes; por otro, el técnico de los 'Leones del Atlas' no ha asegurado que no le da por perdido para el encuentro de cuartos de final de mañana viernes ante Camerún. O lo que es lo mismo, que el pivote podría forzar para no perderse la lucha por las semifinales a pesar de que está muy lejos de encontrarse en óptimas condiciones.

Amrabat está lesionado pero el seleccionador de Marruecos no descarta forzarle ante Camerún

"Sofyan Amrabat sigue con problemas de tobillo. Nosotros pensábamos que podría volver a jugar tras la lesión que sufrió jugando con el Betis, pero todavía no está al cien por cien. Sigue teniendo dolor, a pesar de que estamos haciendo todo lo posible para que esté al cien por cien".

"Ya veremos si, al final, puede jugar o no el partido contra Camerún", ha expuesto Regragui tras ser preguntado por el estado del mediocentro verdiblanco en la rueda de prensa previa al choque de cuartos de final de la Copa de África que Marruecos afrontará como anfitrión y en el que los heliopolitanos también estarán representados por Ez Abde. El extremo jugó las dos primeras citas como suplente, pero fue titular tanto en la última jornada de la Fase de Grupos como en el duelo de octavos de final contra Tanzania.

Amrabat no volvió a jugar con el Betis desde aquel desafortunado suceso en el que también se lesionó Isco Alarcón. Eso fue el 27 de noviembre ante el FC Utrecht. Luego no estuvo ante Sevilla, Torrent, Barça, ni Dinamo de Zagreb y a mediados de diciembre se marchó cojeando a la concentración del combinado marroquí para la Copa de África; motivo por el que también se ha perdido duelos frente a Rayo, Murcia, Getafe y Real Madrid más el del sábado ante el Oviedo.

Tras pasarse toda la semana previa al debut ejercitándose al margen, Regragui le forzó en los 90 minutos del estreno ante Comoras y también en 82' de la segunda cita frente a Malí (82'), a pesar de que entre medias no pudo entrenarse con sus compañeros. A partir de ahí, no le ha podido alinear contra Zambia ni en octavos ante Tanzania y es seria duda para la cita con Camerún.

En caso de lograr superar a Camerún este próximo viernes (20:00 horas) y conseguir la clasificación para las semifinales de la Copa de África, Abde y Amrabat se perderán también con seguridad el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Elche CF (miércoles 14 a las 21:00) y el liguero ante el Villarreal (sábado 17 a las 21), ambos en La Cartuja, y no llegarían hasta el encuentro de la UEFA Europa League ante el PAOK de Salónica griego fijado para el día 22 de enero (18:45 h).

Si por el contrario, Marruecos cae eliminada en cuartos, sí podrían llegar a tiempo para estar en ambas citas, aunque el concurso del pivote estaría igualmente en el aire debido a la inquietud por su estado físico y el temor de que vuelva aún peor de lo que se fue. En el resto de escenarios: los dos choques de semifinales se juegan en la tarde-noche del 14-E, el partido por el tercer puesto será el 17-E y la gran final de la Copa de África se juega el sábado 18.