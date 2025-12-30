El doctor Ripoll pone plazos a la lesión de Isco Alarcón: "Si en dos o tres meses vuelve a entrenar será un pronóstico excelente"

Tras soportar dos lesiones casi consecutivas en el tobillo izquierdo de siete y de tres meses, respectivamente, el capitán verdiblanco se encuentra de baja desde el pasado 24 de noviembre y las estimaciones médicas sitúan en torno a marzo su posible vuelta a los terrenos de juego sin riesgos de recaída

El destino ha decidido subir el nivel de resiliencia exigido a Isco Alarcón, que lleva un mes parado y tendrá que estar al menos dos más. El capitán del Real Betis estuvo más de siete meses de baja en su primera fractura del peroné izquierdo entre abril y diciembre de 2024, después de tener que ser operado dos veces, y su espectacular regreso a los terrenos de juego se vio de nuevo frenado el pasado mes de agosto por una misma dolencia que le mandó de nuevo al quirófano y le mantuvo otros tres meses en el dique seco. La mala suerte hizo que, nada más arrancar su segundo partido -primero como titular-, un fortísimo choque con Sofyan Amrabat le partiese la piel provocándole un traumatismo tan severo en la zona tibial que acabó afectando al tobillo, esta vez el derecho.

Tras seguir un tratamiento conservador con infiltraciones de factores de crecimiento, el malagueño ha decidido junto al doctor Leyes y los servicios médicos del Betis adelantar el proceso. Así, este pasado lunes fue sometido a una artroscopia y ahora "el plazo de recuperación dependerá de su evolución", aseguraba sin mojarse el parte médico de la entidad verdiblanca. Bastante más preciso ha sido el afamado doctor Pedro Luis Ripoll, que consideraría una grandísima noticia verle entrenándose con sus compañeros a finales de febrero o principios de marzo. El surrealista choque con Amrabat, cabe recordar, fue el 24 de noviembre. Toca volver a tirar de paciencia y fortaleza mental. Por su parte, como demostró su pareja Sara Sálamo, ya lo encara de manera positiva: "Pronto, de vuelta".

El doctor Ripoll pronostica que Isco Alarcón no volverá a entrenar hasta dentro de dos o tres meses

"Son lesiones delicadas, pero de buen pronóstico. Cristiano Ronaldo fue intervenido por nuestro especialista de nuestro centro, el doctor Van Dijk, justo antes de fichar por el Real Madrid y mira la carrera que ha hecho Cristiano. Las lesiones de tobillo, que se solucionan generalmente por una artroscopia, pueden tener dos objetivos. El primero es el de devolverle la movilidad, porque hay algún elemento que la dificulta y este es el pronóstico más rápido", ha comenzado explicando el doctor Ripoll en una entrevista concedida al programa 'El Larguero', de la Cadena SER.

"Si ya se toca el cartílago articular, especialmente si es de la parte interna del astrágalo, que tiene peor pronóstico que la parte externa, entonces las circunstancias varían notablemente y podemos estar hablando de lesiones en general superior a dos meses. Superior a dos meses para empezar a entrenar. Dos o tres meses", ha añadido. "Sí, sí, sería un pronóstico excelente que Isco vuelva a entrenar en dos o tres meses, sí, porque no hay que presionar al jugador", ha precisado el médico especialista al ser insistido por el tiempo aproximado que el Betis tendrá que estar sin Isco después de que ver que el daño era mayor de lo esperado en un inicio.

"El único riesgo de recaída para Isco sería no darle al cartílago el tiempo que necesita", explica el doctor Ripoll

"No, no debe tener riesgo de recaída. El único riesgo fundamental que veo yo en estas lesiones, y que aquí (en el caso de Isco y el Betis) no va a suceder con total seguridad, es que nos precipitemos en los plazos, que exijamos más rapidez de la que generalmente el cartílago necesita para arreglarse. Entonces, sí podemos tener un dolor persistente; pero, en general, los tobillos tienen un buen pronóstico para la evolución de sus lesiones", ha expuesto, en tono optimista.

"Las lesiones en el cartílago del tobillo son más preocupantes que las que se producen en el cartílago de la rodilla. Aunque generalmente el pronóstico es bueno, son más preocupantes porque producen mucho dolor. En la rodilla hay zonas del cartílago que se usan para la carga, muy concretas, y otras que no. Y esas que no se usan para carga, pues tienen un pronóstico más favorable. Sin embargo, en el tobillo, prácticamente toda la articulación está siempre en carga, siempre recibiendo algún tipo de presión en el cartílago. Entonces, eso hace que el dolor a veces permanezca y pueda entorpecer la recuperación", ha finalizado el doctor Ripoll.