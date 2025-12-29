El mejor augurio para un Isco ya operado: "En nada estaremos disfrutándote de nuevo en el césped"

El de Arroyo de la Miel se somete a la anunciada limpieza artroscópica de su tobillo derecho e iniciará una fase de rehabilitación que se prolongará durante, al menos, un mes

El Real Betis ha confirmado en la tarde de este lunes 29 de diciembre que Isco Alarcón se ha sometido a una artroscopia en su tobillo derecho para solucionar los problemas heredados del desafortunado choque de tibias con Sofyan Amrabat el pasado 27 de noviembre en el arranque del encuentro de la Europa League ante el FC Utrecht, aclarando que, "inicialmente, el jugador siguió un tratamiento conservador con infiltraciones de factores de crecimiento. Sin embargo, tal como estaba previsto en caso de evolución negativa, el jugador junto al doctor Leyes y los servicios médicos del club han decidido de forma consensuada adelantar el proceso terapéutico y realizar en el día de hoy una limpieza articular en la zona afectada. El plazo de recuperación dependerá de su evolución".

Como ya se había filtrado, no se iba a esperar a esta semana para revaluar la situación, sino que a finales de la pasada se tomó la determinación, habida cuenta de que el plasma rico en plaquetas no siempre es efectivo y el de Arroyo de la Miel seguía sin buenas sensaciones, de atajar el daño en el cartílago del tobillo derecho de raíz. Pese a ser su tercera vez en el quirófano en poco más de año y medio, dado que en agosto pasado se optó por una inmovilización sin volver a intervenir el peroné izquierdo ya sustentado con una placa de osteosíntesis tras la recaída previa, no es un proceso tan invasivo ni grave, por lo que los médicos esperan que Isco esté disponible a finales de enero para Manuel Pellegrini, aunque se actuará con toda la cautela del mundo.

Sara Sálamo, mujer de Isco, lamenta "otra piedra en el camino", pero está segura de que la sorteará de nuevo

"Porque hay algo en tu forma de caer y levantarte que es distinto a todo lo que he visto antes. Otra piedra en el camino ha llegado, que sortearás gracias a tu esfuerzo, tu trabajo y tu resiliencia. En nada estaremos disfrutándote de nuevo en el césped", escribía este domingo la persona que mejor conoce a Isco Alarcón. Se trata, lógicamente, de Sara Sálamo, su mujer y madre de sus dos hijos más pequeños. La actriz canaria, que ha dirigido el documental dedicado a la recuperación de sus dos graves lesiones de peroné, el premiado 'En silencio', ha aprovechado la promoción del mismo para relatar el cariño que reciben de la afición y el club verdiblanco, así como sus ganas de seguir mucho tiempo a este lado del Guadalquivir. Por ahora, como mínimo, hasta 2028 tras su reciente renovación de contrato, hecha pública, precisamente, el pasado 23 de noviembre, cuando reaparecía de su tercera rotura del mismo hueso de la pierna izquierda. Un augurio, el de la pareja del costasoleño, que permite ser optimistas sobre su vuelta definitiva.