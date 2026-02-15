Barcelona B 1-1 Betis: Ana Manchón importa confianza desde la casa del líder

La delantera verdiblanca marcó al filo del descanso su primer gol con el Real Betis Féminas y niveló un marcador inaugurado muy pronto por la atacante azulgrana Laia Marteet en el choque correspondiente a la jornada 19 de liga en la Primera RFEF Femenina

El Real Betis Féminas sigue dando pasitos cortos en su esperanzado caminar para intentar eludir el que sería su segundo descenso consecutivo y este pasado sábado encontró un reconfortante punto de confianza en el meritorio empate (1-1) sumado en casa del FC Barcelona Femení B, líder de la clasificación de la Primera RFEF Femenina.

Con esta igualada, el Barcelona B (41 puntos) podría perder su estatus este domingo si el Deportivo Alavés Gloriosas (39) vence en su visita al Villarreal CF. Por su parte, el Betis Féminas sigue penúltimo con 16 puntos, a falta de recuperar el partido aplazado de la semana pasada ante el SE AEM Lleida, y a cuatro de distancia sobre la salvación que marca el CP Cacereño (20).

Laia Martet adelantó al Barça B y Ana Manchón se estrenó con el primer equipo del Betis

El equipo de Marco Tamarit llegaba a la Ciudad Deportiva Joan Gamper con bastantes bajas y pensando en el contundente 1-5 que encajó ante el filial del Barça en el duelo de la primera vuelta liguera disputado en Sevilla. Como en aquel encuentro, las jugadores culés salieron muy enchufadas, se apoderaron por completo de la posesión del balón y se adelantaron en el marcador en el tempranero minuto 3 con un tanto de Laia Martret que obligaba al Betis a remar a contracorriente durante todo el encuentro.

Pese al tan tempranero 1-0, el Betis Féminas no se descompuso. Cerró líneas y poco a poco fue ganando metros esperando cazar alguna ocasión como la que tuvo la canterana Ana Manchón, quien al filo del descanso se estrenó como goleadora en el primer equipo anotando el 1-1 con el que se llegó al descanso y que a la postre iba a resultar definitivo, gracias al paradón de Paula Vizoso en el añadido de esa primera mitad.

La segunda parte ofreció mucha igualdad sobre el césped y, aunque la inicitiva siempre corría a cargo del Barça B, el cuadro verdiblanco no sólo supo defenderse, sino que incluso tuvo la oportunidad de llevarse los tres puntos en una acción trenzada por María Ruiz y Andrea Hay en el mismísimo minuto 90, con dejada de la primera y remate alto de la segunda. Antes, sólo había inquietado en una acción a balón parado pasada la hora de juego que fue cabeceada por la propia María Ruiz en un remate que salió desviado por poco.

Ficha técnica del Barça B - Betis en Primera RFEF Femenina

1- FC Barcelona Femení B: Rocío Romano; Lua Arufe, María Llorella (Martina González 60'), Ohlander, Noa Jiménez; Ainoa Gómez, Emma Gálvez (Anna Quer 46'), Rosalía Domínguez (Carolina Ferrera 76'); Celia Segura (Laia Cabetas 60'), Laia Martret y Natalia Escot.

1- Real Betis Féminas: Paula Vizoso; Bonilla (Sara Sánchez 88'), María Gómez, Sara Balma, Ángela Cabezas; Marina Sánchez, Lucía Méndez (Paula Guerrero 88'), María Ruiz; Natalia Montilla (Mabel Sierra 88'), Carla Santaliestra (Andrea Hay 80') y Ana Manchón (Rocío Salado 67').

Árbitros: Andrea Piñana Candel (C. Valenciano). Amonestó a la local Martina González y a las visitantes Bonilla y Ángela Cabezas.

Goles: 1-0 (3') Laia Martret; 1-1 (44') Ana Manchón.

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de liga en la Primera RFEF Femenina disputado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Barcelona.