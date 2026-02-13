Andrea Álvarez: “Nunca pasó por mi cabeza que tan joven iba a poder disfrutar de esto”

La guatemalteca Andrea Álvarez afronta su primera temporada en el Sevilla FC Femenino con ambición y humildad. Consolidada en la Liga F tras su paso por Zaragoza y Eibar, suma 4 goles y 2 asistencias y analiza su adaptación a Sevilla, el salto del fútbol guatemalteco al español y el orgullo de representar a su país

Andrea Álvarez aterrizó en Sevilla con la lógica incertidumbre de cambiar de club y ciudad, pero su adaptación fue más rápida de lo esperado. Arropada por sus compañeras y el cuerpo técnico, encontró su sitio en un equipo que, tras un inicio irregular por las numerosas incorporaciones, ha logrado asentarse y competir con mayor solidez.

Con cuatro goles y dos asistencias entre Liga y Copa, la internacional guatemalteca está aprovechando sus oportunidades y creciendo en confianza. Su camino no ha sido sencillo: un descenso en Zaragoza, un ascenso a Primera con el Eibar y el salto definitivo a una Liga F cada vez más profesionalizada. Desde España, Álvarez no solo persigue metas deportivas, también asume la responsabilidad de abrir puertas a futuras generaciones de futbolistas en Guatemala.

- ¿Cómo está viviendo su primera temporada en el Sevilla y cómo ha sido la adaptación al club y a la ciudad?

- La verdad es que bastante bien. Pensé que me iba a costar adaptarme, pero mis compañeras y el cuerpo técnico me lo han hecho todo muy fácil y pude adaptarme muy rápido. Estoy muy contenta de poder estar aquí.

- El equipo está firmando una buena campaña. ¿Cómo ve al grupo en este tramo de temporada y qué objetivos os marcáis?

⁃ Al principio no nos habíamos marcado un objetivo como tal. Nos costó arrancar porque éramos muchas nuevas, pero ahora ya nos conocemos más y estamos en una dinámica buena. Anímicamente el equipo está muy bien y eso nos está ayudando a sumar.

⁃ Sumas cuatro goles y dos asistencias entre Liga y Copa. ¿Es el rol que esperaba al llegar?

⁃ Pensé que me iba a costar un poco, pero gracias a Dios se me están dando las oportunidades y las estoy aprovechando. También contribuir con asistencias es importante si el equipo gana. Espero poder hacer más.

- ¿Qué diferencias ha encontrado entre el fútbol femenino en España y en Guatemala?

⁃ Hay mucho cambio. En Guatemala el fútbol femenino todavía no es profesional. Aquí hay más apoyo y eso se nota. Es mucho más profesional y está más avanzado, sobre todo en el femenino.

- Me llevo muy bien con todas mis compañeras y con el cuerpo técnico también hay muy buena comunicación. No sabría decirte una en concreto, porque con todas tengo buena relación.

- Vienes de etapas muy distintas en Zaragoza y Eibar. ¿Qué le han aportado para llegar hasta aquí?

⁃ Fueron etapas muy diferentes. En Zaragoza viví un descenso y fue mi primer año fuera de casa, algo muy difícil, pero que me hizo crecer como persona. En el Eibar viví un ascenso a Primera y cumplí uno de mis sueños, jugar en la máxima categoría. Estoy muy agradecida por esa oportunidad.

⁃ ¿Qué significa para ti jugar en la Liga F, una de las ligas más importantes de Europa?

⁃ Es un orgullo. Nunca pasó por mi cabeza que a tan corta edad iba a poder disfrutar de esto. Me llena de orgullo por todos los sacrificios que hemos hecho mi familia y yo. Poder estar aquí y representar a mi país es muy especial.

- ¿Hay alguna otra liga en la que le gustaría jugar en el futuro?

⁃ La inglesa y la francesa me llaman mucho la atención. Son ligas muy competitivas y a futuro me gustaría poder llegar a un equipo allí.

⁃ En la Liga F, ¿qué defensas le han resultado más complicadas?

⁃ Todos los equipos tienen defensas muy buenas, pero las que más he sentido encima han sido las del Barcelona, como Irene Paredes y Mapi León.

- Has debutado en Europa representando a Guatemala. ¿Sientes que estás abriendo camino?

⁃ Sí. Mucha gente no conoce Guatemala y eso me motiva a abrir puertas para que otras compañeras puedan venir a jugar aquí. Seguiré exigiéndome para crear ese espacio.

⁃ ¿En qué crees que más has evolucionado desde que estás en Primera?

⁃ En hacerme fuerte de espaldas y en explotar más mi explosividad. He trabajado mucho el físico y eso me ayuda a ser más rápida en el campo.

- Para terminar, ¿qué mensaje enviarías a las niñas que sueñan con ser futbolistas profesionales, especialmente en Centroamérica y Guatemala?

- Que sigan luchando por sus sueños, que nunca se den por vencidas aunque el camino se ponga difícil. Si tienes claras tus metas y sabes lo que quieres lograr, los sueños se pueden cumplir.