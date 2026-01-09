El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, se lamenta por Isco Alarcón y cruza los dedos por Sofyan Amrabat: "Ojalá que no tenga algo más"

Admite estar en permanente contacto con Marruecos para conocer los problemas de tobillo que el pivote arrastra desde aquel violento impacto en el que también se lesionó de gravedad el mediapunta malagueño y confía en que el daño que sufre sea bastante menor

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, cuenta con muy pocas bajas para cerrar la primera vuelta de LaLiga EA Sports visitando este sábado al Real Oviedo en la jornada 19. En el Carlos Tartiere, el equipo verdiblanco sólo echará de menos al lesionado Isco Alarcón y a los tres internacionales en la Copa de África: el ya retornado Cédric Bakambu, que ni siquiera ha tenido tiempo para ejercitarse con el grupo tras la eliminación de la República Democrática del Congo en los octavos de final; además de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, que juegan este viernes el duelo de cuartos. El estado físico del pivote y el retraso en la vuelta del malagueño preocupa al entrenador santiaguino.

Manuel Pellegrini cruza los dedos con la lesión de Sofyan Amrabat

"Nuestros servicios médicos siempre están en contacto con los servicios médicos de todos los jugadores que se marchan con las selecciones. Sabemos que Amrabat tuvo ese golpe muy fuerte con Isco y que desde entonces ha estado en unas situaciones intermedias de dolor -con respecto al daño mayor que obligó al malagueño a ser operado-: primero jugó, después no jugó... en este momento está con su selección y son ellos encargados de gestionar la parte médica. Yo sólo puedo desear que ojalá lo que sufre no sea más de que dicen los rumores", ha respondido Pellegrini tras ser preguntado por Juan José Ponce, compañero de ESTADIO Deportivo, por las palabras del seleccionador Walid Regragui.

"En la lista de convocados (para visitar al Oviedo) solamente falta Isco, los dos que están aún en la Copa de África y Bakambu, quien ya volvió pero no ha tenido prácticamente tiempo para entrenarse. El resto del plantel están en condiciones sin mayores problemas", ha añadido Pellegrini en una rueda de prensa en la que ha lamentado no poder contar con su capitán aunque ha puesto en valor el rendimiento de una plantilla que sigue muy viva en las tres competiciones: LaLiga, la UEFA Europa League y la Copa del Rey.

El entrenador del Betis no se atreve a hablar de fechas de vuelta para Isco Alarcón

"Lo de Isco es muy difícil poder saber cómo va. Está recién empezando un trabajo de recuperación con los fisios, una vez que ya puede empezar a pisar y a correr. Avanzará en función de que él mismo vaya sintiendo mayor o menor dolor y ojalá lo tengamos lo antes posible, porque sabemos lo importante que es para nosotros, pero es difícil dar un diagnóstico en este momento para cuándo va a estar listo".

"Para mí, lo más fácil sería decir que no tenemos a Isco y que eso es un problema; pero hay un plantel amplio que se encarga de sacar la temporada adelante. Sabemos la importancia que tiene Isco: capitán, jugador de un gran nivel que demuestra en el campo... Quiero tenerle, pero lo importante es buscar soluciones y que los que se encargan de reemplazarlo demuestren por qué están en el Betis". "Tengo plena seguridad en el plantel porque llevamos mucho sin Isco. No sólo esta temporada, en la pasada también lo tuvimos mucho tiempo afuera y el equipo se mantuvo en un nivel más que aceptable. Y por ahora seguimos en las tres competiciones".

No se fía de la mala racha del Oviedo: colista, no gana desde septiembre, sólo un gol en ocho jornadas...

"Hay distintos momentos de la temporada, hay partidos mejores, partidos peores, igual cuando ganamos contra Getafe el partido anterior, tras perder con el Real Madrid vimos el vídeo, hicimos el resumen del partido, una autocrítica con todo lo positivo y negativo... Y ya le damos vuelta a la hoja para preparar el partido siguiente, porque es la única manera en esta profesión de poder conseguir los logros. A todos nos dolió perder de esa manera (5-1), pero ya terminó y nos centramos en el partido que viene con el Oviedo".

"Para mí, lo más peligroso de Oviedo es justamente que sea el colista de LaLiga. Lo hablaba con los jugadores en la mañana: como es el colista, tiene que remontar; pero por algo también es el colista. Si creemos que con menos intensidad o con menor funcionamiento vamos a poder superarlo no lo vamos a poder hacer. Si somos el Betis que ha llegado a esta altura de temporada vivo en las tres competiciones y hacemos un partido muy completo estaremos más cerca. El objetivo de la primera vuelta es pasar de los 30 puntos (el Betis tiene 28), y el de la segunda vuelta es mantenernos vigentes en las tres competiciones".

Aparca la eliminatoria de Copa del Rey contra el Elche hasta después de salir del Carlos Tartiere

"La Copa tiene muchísima importancia, porque en cinco partidos podemos llegar a una final que permite conseguir un título, jugar la Supercopa y clasificarse para Europa. Dentro de esos 5 partidos, mínimo tres los tendríamos de local: el que vamos a jugar con el Elche, uno en semifinales y la final que se juega aquí en casa".

"Una vez que pasemos el partido con el Oviedo del día sábado, ya estaremos pensando en ese importantísimo partido que tenemos el miércoles con el Elche, que también está haciendo una buena campaña. Por supuesto que la localidad siempre da un punto de ventaja que hay que saber aprovechar con rendimiento sobre el campo. Vamos a intentar seguir dando pasos en esta competición".