Oviedo 1-1 Betis: Lo Celso vuelve a ser el salvador para aguar la fiesta ovetense

El centrocampista argentino fue el encargado de aguar la fiesta en Oviedo, que pudo volver a disfrutar de un tanto tras más de tres meses; así lo vivimos y contamos en directo

Se dice pronto, pero han tenido que pasar 107 días para que el Real Oviedo volviese a disfrutar de un gol en el Carlos Tartiere, hecho que acabaría provocando que el encuentro no pudiese pasar del reparto de puntos frente al Real Betis. Partido totalmente eléctrico por parte de ambos conjuntos, donde las más peligrosas corrieron a la cuenta del equipo bético. A pesar de ello, el primero en abrir la lata fue Ilyas, con un gran disparo lejano que sorprendió a Álvaro Valles. Aunque la resiliencia ovetense parecía no romperse, Lo Celso fue el encargado de romper el muro de Aarón Escandell para acabar estableciendo el empate definitivo.

Rock and Roll en los primeros cuarenta y cinco minutos

El Real Oviedo se la jugaba ya que, con apenas doce puntos y en puestos de descenso, una victoria le servía para catapultarse en esa pelea por la permanencia. Y así lo demostró desde el primer momento, ya que fue directo en busca de la portería de Álvaro Valles. A través de los costados, era el equipo asturiano el que más peligro trajo en esos primeros compases, con una acción incluso de Alberto Reina cuyo mal control y una gran neutralización de Bartra evitaron males mayores. Almada parecía tener claro el guion del encuentro y es que, en casi todas las aproximaciones, el Real Oviedo buscaba ser el verdugo de Ángel Ortiz, ya que las llegadas se focalizaban desde ese lado.

A pesar de ese aluvión, poco a poco el equipo sevillano se iba asentando en el Carlos Tartiere y así lo demostró Lo Celso, que intentó coger el timón de la creación de juego de los verdiblancos, y fue el precursor de dos grandes llegadas verdiblancas. La última de ellas, con Ángel zafándose a las mil maravillas de su oponente, apenas faltaron centímetros para que Ruibal llegase a ese esférico. Un comienzo complicado no evitó que, poco a poco, los de Pellegrini encontrasen su hueco en el encuentro para neutralizar el vendaval ovetense. Y para refrendarlo, un gran contrataque entre Antony y Fornals le acabó sirviendo un balón a las mil maravillas al Cucho Hernández, que decidió probar suerte y acabó mandando el esférico a la madera. Una gran ocasi��n verdiblanca y que si algo muestra es el gran momento de confianza del ariete cafetero.

En ese momento de crecimiento, Aarón Escandell casi se convierte en el aliado perfecto, con un error en la salida de balón que le acabó sirviendo el cuero a Fornals en el área. Sin embargo, el disparo del castellonense se acabó encontrando con el "amigo" de esta jugada, como era el portero valenciano. Los mejores minutos de la entidad verdiblanca donde también hubo una gran intentona asturiana, con un centro medido de Hassan que estuvo a escasos centímetros de encontrar a Alberto Reina. Un partido totalmente eléctrico que si, de una batalla de boxeo se tratase, hasta habría empate de puntos. Muchos de los béticos que, hace unas semanas, vieron la derrota del Oviedo en el Sánchez-Pizjuán, verán el gran cambio de este equipo, que ataca de forma ordenada y tiene sentido de equipo. Algo digno de competir en Primera División, muy alejado de imágenes anteriores.

Sin embargo, hay errores. Y eso los encontró Cucho Hernández que, tras robar en el centro del campo, intentó probar suerte aprovechando la posición de Aarón. Para muchos, una decisión arriesgada. Para el colombiano, una oportunidad única. Y gran reflejo de ello es que ese disparo acabó encontrando el larguero. Confianza por las nubes del ariete, que sigue dando los argumentos suficientes para demostrar que es uno de los más diferenciales del conjunto verdiblanco. Las ocasiones proseguían por parte de ambos equipos y, tanto ovetenses como béticos tuvieron muy cerquita el poder estrenar el electrónico asturiano. Hasta en los compases finales hubo emoción y es que, aunque en fuera de juego, una peligrosísima jugada de Ilyas en la que tuvo que intervenir Valles fue la que acabó poniendo el cierre final a una primera parte eléctrica.

Lo Celso coge la batuta

Cuando hay partidos con tanta intensidad ofensiva, ninguno tiene ganas de perdérselo. Ni las propias palomas, que volvieron a adueñarse del terreno de juego del Carlos Tartiere en la que ya es una imagen común en el regreso a Primera División del equipo asturiano. Estas aves pudieron ver de una forma privilegiada como Ilyas tuvo la primera de la segunda mitad, siendo la propia zaga verdiblanca la que evitó que el disparo pudiese coger tintes dramáticos. También se quisieron sumar a la fiesta tanto Cucho como Antony, siendo el brasileño el que tuvo una peligrosísima ocasión que acabó teniendo un mal remate del extremo. Aunque David Costas era el que tapaba la opción de poder buscar a Ruibal como socio, la mala percepción de la jugada acabó frustrando una clarísima opción.

Con el devenir de los minutos, fue Almada el primero en intentar agitar la contiendo, dando entrada a Fonseca en lugar de Sibo, en un claro movimiento ofensivo del equipo. Antony, por su parte, casi se redime de la acción anterior al servir a las mil maravillas un balón al área pequeña a Lo Celso, que únicamente encontró a Aarón como obstáculo para poder estrenar el marcador. Las malas noticias vinieron por parte de Ángel Ortiz, que se marchó con molestias del terreno de juego para dar entrada a Bellerín, aquejándose de la parte trasera.

Y, para pena del equipo verdiblanco, estas continuaron. Casi tres meses después, el Real Oviedo acabó abriendo la lata de este partido, con un grandísimo disparo de Ilyas desde fuera del área que sorprendió a Valles y sirvió para instalar la fiesta total en el Tartiere. Desde el pasado 25 de septiembre frente al FC Barcelona, los recién ascendidos no pudieron disfrutar de un solo tanto en su casa. Algo que se rompió finalmente en una jugada que marcó muy a las claras la fragilidad defensiva bética, ya que apenas hubo oposición para que ese disparo no se produjese.

A pesar de la búsqueda de soluciones de Pellegrini, los de Guillermo Almada no parecieron achantarse a pesar de haber conseguido ese primer tanto, siendo Hassan el encargado de ponérselo complicado al portero de La Rinconada. Bartra, con un potente disparo lejano, y Cucho en el rechace fueron los que más cerca estuvieron de la igualdad, aunque el buen hacer de Aarón y la fortuna alejaron esa oportunidad. En esa búsqueda ofensiva, Manuel Pellegrini quiso dar entrada a Riquelme, Chimy Ávila y Ricardo Rodríguez, con imagen preocupante en el caso del cafetero debido a que se tuvo que marchar cojeando del terreno de juego.

En esas intentonas verdiblancas, acabó encontrando su fruto gracias a un gran centro de Antony que se la puso medida a Giovani Lo Celso para que el argentino pudiese empatar la contienda. Muchas fueron las protestas por parte del equipo oventense, ya que reclamaron un empujón sobre David Carmo, aunque a simple vista se veía que ese lance no era suficiente para evitar que el gol subiese al marcador. Esto provocó un escenario totalmente distinto, ya que los béticos empezaron a buscar con mayor ahínco la portería local en busca de la victoria.

El que tuvo ese papel fue Rodrigo Riquelme, que estuvo a escasos centímetros de poder brindar la primera victoria del año 2026 a los aficionados. Finalmente, justo reparto de puntos en un partido muy entretenido.

Ficha técnica

Real Oviedo: Aarón; Lucas, David Costas, David Carmo, Rahim; Ilyas (Javi López 85'), Sibo (Fonseca, 57'), Colombatto (Dendoncker, 85'), Hassan (Brekalo 76'); Alberto Reina y Alex Forés (Dorbas, 76').

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, 61'), Bartra, Valentín, Junior Firpo (Ricardo Rodríguez, 80'); Lo Celso, Fornals, Marc Roca; Antony, Ruibal (Riquelme, 74') y Cucho (Chimy, 80').

Goles: 1-0 (Minuto 64) Ilyas; 1-1 (Minuto 83) Lo Celso

Árbitro: Guillermo Cuadra (colegio balear) dirigió el encuentro en el césped. En la sala VOR, estuvo Valentín Pizarro (colegio madrileño). Amarilla para David Carmo, Fonseca, Borbas y Chimy Ávila.

Incidencias: Partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga EA Sports, celebrándose en el Estadio Carlos Tartiere. Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Iván Palacios Llaneza, miembro de la Fundación del Real Oviedo, fallecido recientemente