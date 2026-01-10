Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Oviedo: Lo Celso levanta la voz con Cucho y Antony como coro

El rosarino se reivindica con un gol salvador tras numerosas suplencias y da lustre a los fogonazos de Antony y a la exhibición sin premio del colombiano hasta que se marchó lesionado

El Betis salvó al menos un punto a base de fogonazos dentro de un descontrol en el que la calidad verdiblanca podría haberse impuesto, pero fue insuficiente al entregarse básicamente a las salidas rápidas sin un sostén en la medular.

El talento individual rescató el empate con la figura de Lo Celso en plena reivindicación favorecido por la magia puntual de Antony.

Todo después de que Cucho Hernández diera una exhibición de delantero en la primera mitad, en la que le faltó fortuna para encontrar un premio merecido mientras el Betis se descomponía en su flanco izquierdo por las facilidades otorgadas por Junior y la irrelevancia de Aitor Ruibal, que no siempre puede ejercer de comodín infalible.

El eje de la zaga corrigió casi siempre los deslices en banda, que mejoraron considerablemente con las entradas de Héctor Bellerín y Ricardo Rodríguez.

Las notas de los jugadores verdiblancos:

- Álvaro Valles: 6

Sorprendido en el 1-0 con el disparo ajustado de Chaira, el rinconero evitó el segundo del Oviedo con una buena intervención, a la postre clave. Seguro en los balones aéreos.

- Ángel Ortiz: 5

Pellegrini le ofreció una nueva oportunidad y, aunque fue superado en acciones puntuales, permitió poco que profundizarán por su zona y se proyectó con asiduidad en ataque. Dejó un gran destello de calidad.

- Bartra: 6

El central salió muy concentrado desde el primer minuto cuando ya se cruzó para abortar una llegada tempranera del Oviedo para después mantenerse muy atento en la línea de pase, con intervenciones cruciales y muy firme en los continuos centros laterales.

- Valentín Gómez: 5

Pellegrini le brindó el sitio del intocable Natan y cumplió con su habitual velocidad al corte y su firmeza en la retaguardia, si bien se echó en falta que ayudara un poco más a Junior y llegó tarde en el tanto ovetense.

- Junior Firpo: 3

Volvió a la titularidad y sufrió demasiado con Hassan que lo encaró una vez y otra vez, convirtiéndose en la principal amenaza local. Es cierto que le ganó algunos duelos, sobre todo cuando lo intentó más vertical, pero le concedió demasiado por fuera para impulsar centros muy peligrosos.

- Marc Roca: 4

Como contra el Real Madrid le costó ganar duelos en su posición y, aunque, obviamente, el potencial ovetense es infinitamente menor, también realizó concesiones y perdió algún balón en zona peligrosa.

- Fornals: 5

En el dibujo partió en el doble pivote pero apareció de manera constante en posiciones adelantas tanto en las transiciones rápidas como en estático. Trabajó mucho en la resta y robó un balón que a punto estuvo de convertirse en el 0-1. Perdió presencia en la segunda mitad.

- Lo Celso: 8

Tras seis suplencias, el rosarino comenzó activo, con un paso atrás para generar juego cuando al Betis más le costaba y lo logró con centro largos y de precisión quirúrgica. Con los minutos se posicionó más arriba y acarició el gol con varis disparos, hasta que en la segunda mitad brindó el empate con un cabezazo sutil.

- Antony: 7

Funcionó a fogonazos en la primera parte, con más determinación cuando participaba en acciones rápidas que con el Oviedo replegado. Creció en la segunda mitad, en la que a veces le faltó su magia pero asistió con un pase medido en el empate.

- Aitor Ruibal: 4

De nuevo como extremo izquierdo, se movió por diferentes perfiles del ataque para ofrecer líneas de pase a sus compañeros, pero no tuvo demasiado peso arriba más allá de su entrega.

- Cucho Hernández: 7

Dinamismo en estado puro, fue un quebradero de cabeza para la zaga por su movilidad, ofrecimientos en su zona y fuera de ella y la velocidad con la que tomó decisiones y armó la pierna, para estrellar dos balones a la madera. Se retiró con molestias.

- Pellegrini: 5

Los cambios realizados en el once apenas si funcionaron, especialmente la entrada de Junior Firpo, y, como contra el Real Madrid, nunca logró dominar el centro del campo pese a la debilidad ovetense, conformándose con un correcalles que salió cruz. En cambió sí acertó con Lo Celso y las sustituciones en la segunda parte mejoraron el panorama.

- Bellerín: 7

ingresó por Ángel Ortiz y lo cierto es que mejoró las prestaciones ofensivas del Betis, con presencia en ataque para dar más espacio a Antony y servir un pase a Riquelme que pudo ser el segundo.

- Riquelme: 5

Entró con ganas y tuvo cierta presencia en el costado, más que Ruibal. Tuvo el segundo en una buena llegada desde atrás.

- Chimy Ávila: 4

Fuegos de artificio y una amarilla por exceso de adrenalina.

- Ricardo Rodríguez: 6

Reforzó considerablemente el carril zurdo, coincidiendo además con la salida del campo de Hassan.