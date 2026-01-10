Pellegrini pone nota a la primera vuelta y reprueba al Cucho: "No tengo nada que reprocharles"

El chileno no coincide con su delantero en que la reacción no llegó hasta encajar un gol: "Antes tuvimos 5-6 ocasiones claras, dos palos... desgraciadamente, nos faltó precisión"

"Creo que al Real Oviedo le satisface mucho el punto. En el primer tiempo, tuvimos 3-4 ocasiones de gol clarísimas que no convertimos y pudieron haber marcado la diferencia en el partido. El punto, con el partido que hicimos y lo bien que jugamos, sirve de poco, aunque las ocasiones hay que crearlas y convertirlas, porque, si no, no valen de nada. Al menos me quedo con que, en desventaja, no bajamos el ritmo y seguimos buscando el empate; hasta la última jugada tuvimos la victoria. En funcionamiento y rendimiento del equipo, me quedo conforme; en resultado, por supuesto que no, se nos queda corto", apuntaba en zona mixta Manuel Pellegrini, que no coincidía con la valoración del 'Cucho' Hernández acerca de que sólo apretaron tras el 1-0: "Antes del gol tuvimos 5-6 ocasiones clarísimas, dos palos, llegadas... No las convertimos. No tengo nada que reprochar al equipo en actitud, agresividad, funcionamiento... Desgraciadamente, nos faltó la precisión para convertir ocasiones que son demasiado claras".

En este sentido, el 'Ingeniero' valoraba la primera vuelta de manera "muy positiva", aunque espera que no haya desde ahora conformismo al respecto, porque los objetivos principales (meterse en Europa, así como llegar lejos en Copa y UEL) siguen al alcance, lo que no todos sus rivales, algunos ya eliminados de torneos continentales, pueden decir: "Estamos en pie en las tres competiciones, aunque nos gustaría estar un par de puntos más arriba en LaLiga, porque creo que lo hemos merecido. El miércoles tenemos el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey y seguimos invictos en Europa League. Los resultados hasta ahora son buenos, pero debemos cosechar todo lo que hemos sembrado antes". Además, el chileno abordó estas otras cuestiones en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Sensaciones agridulces

"Tengo sensaciones encontradas. Creo que el equipo hizo un buen partido, desde el comienzo y, sobre todo, el primer tiempo, cuando tuvimos cuatro o cinco ocasiones de gol muy claras, con dos tiros al palo. En la segunda parte, ellos convirtieron el gol. Lo seguimos buscando, logramos el empate y en la última jugada del partido pudimos haber ganado. En cuanto a funcionamiento, actitud y entrega, no tengo nada que reclamar. En cuanto a matemáticas, por supuesto, un punto nos sabe a poco".

A mitad de curso, 29 puntos

"Es una primera vuelta positiva. Si bien podríamos tener algunos puntos más, creo que estamos alrededor de lo que se necesita para clasificar normalmente, por estadísticas, para Europa. Debemos intentar ahora el miércoles clasificarnos en Copa del Rey para la ronda siguiente. Y en UEL buscaremos la clasificación; el equipo va bien, invicto. En términos generales, aprobado, pero siempre con la intención de seguir mejorando".

La situación del colista

"He visto a un buen equipo que, a pesar de la difícil situación que está viviendo, tiene una idea clara de fútbol. Creo que hizo un muy buen partido, intentó llegar y se puso en ventaja. Solamente, desearles de aquí al final de campeonato que continúen mejorando. Vi los dos últimos partidos del Oviedo, desde que cambió de técnico, y es un equipo que tiene una idea clara, como digo, que intenta jugar al fútbol. Seguramente, va a intentar pelear por la salvación hasta final de temporada. Por lo que demuestra, si bien no ha podido ganar, el camino es el correcto".

Las quejas locales por el 1-1

"No lo he visto repetido, pero me alegro por Gio. No puedo hablar de esa acción".