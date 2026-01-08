Otro pulso ganado por Akor Adams, Ejuke y compañía: Ndidi pagaba todo de su bolsillo

Con alguna sesión de menos en señal de protesta, el gobierno y la Federación Nigeriana de Fútbol solucionaron el problema con las primas impagadas y la expedición de las 'Súper Águilas' ya vela armas en Marrakech

La ministra de Finanzas de la República Federal de Nigeria salía este jueves a primera hora de la mañana al paso de las informaciones acerca del boicot que su selección había vuelto a realizar por el supuesto impago de unas primas por las cuatro victorias cosechadas hasta la fecha en otros tantos partidos de la Copa de África. Así, como ocurriera en vísperas de la semifinal del 'play off' de acceso a la repesca mundialista ante Gabón, en aquella ocasión por unos 85.000 euros que seguían pendientes, las 'Súper Águilas', con los jugadores del Sevilla FC Akor Adams (titularísimo y uno de los héroes de la goleada en octavos a Mozambique) y Chidera Ejuke en la concentración, se negaron a entrenarse (lo que han desmentido sus 'jefes') y a viajar a Marrakech desde Fez para preparar el choque de cuartos del próximo sábado 10 de enero a las 17:00 horas frente a Argelia. El capitán, Wilfred Ndidi, confiesa que ha estado "animando al equipo a entrenarse y jugar el partido contra Argelia desde el segundo día", añadiendo: "Me he comprometido con el personal y los jugadores a pagar personalmente las bonificaciones si la autoridad no las abona antes del sábado".

En este sentido, Doris Nkiruka Uzoka-Anite anunciaba que "el Gobierno Federal y el Banco Central de Nigeria (CBN) han agilizado con éxito el procesamiento de divisas para garantizar que los jugadores sean recompensados ​​​​sin más demoras. En el futuro, el proceso se acelerará por completo para garantizar desembolsos más rápidos y predecibles, alineados con las mejores prácticas internacionales", desvelando que los montos ya estaban aprobados y liberados en su totalidad, amén de la implementación de un proceso de conversión más rápido, aunque "entre el jueves y el viernes" comenzarán ya a llegar a las cuentas corrientes de los deportistas, a los que animaba a seguir: "Nuestro enfoque principal sigue siendo apoyar el bienestar del equipo para que puedan mantener su increíble impulso en las rondas eliminatorias. Seguimos adelante con un objetivo. ¡Traed el trofeo a casa!". La noticia habría convencido a los internacionales verdiblancos, que retoman su actividad tras otro pulso ganado a las instituciones del país y llegaron a media tarde a Marrakech.

La versión gubernamental: "Las promesas en casas y terrenos se cumplieron; pero querían las primas en efectivo"

"Saben... A veces... No sé; la forma en que informamos sobre estas cosas es un poco complicada para todos. Permítanme explicarles, primero y principal, que el equipo se entrenó ayer, sin duda. Y el equipo viajará hoy, sin duda. Ante todo, debo decirles que el Sr. Presidente, Bola Tinubu, aprobó debidamente el presupuesto especial para la Copa Africana de Naciones, desde el 14 de noviembre de 2025. Pero aprobar el dinero, como siempre decimos, es diferente a desembolsarlo. Lleva tiempo procesarlo, financiarlo a través de la Oficina del Contador General, el CBN y demás. Y así se hace. Pero lo que hicimos, si recuerdan, antes del inicio del torneo, demostramos que todas las promesas que el Sr. Presidente les hizo a los jugadores, en cuanto a casas, terrenos y demás, se les entregaron", explica Shehu Dikko, presidente de la Comisión Nacional de Deportes (NSC), algo así como el CSD aquí en España.

Y zanjó: "Tras esa entrega, nos reunimos con los jugadores, yo mismo, el presidente de la NFL, el presidente de la junta del Senado y del Comité de la Cámara de Representantes, y otros representantes presidenciales, donde acordamos claramente el plazo para las bonificaciones a los jugadores durante el torneo por pasar la fase de grupos, la segunda ronda, los cuartos de final, las semifinales y la final. Todo se acordó. Y los jugadores solicitaron claramente que se les diera parte de esto en efectivo. Les dijeron que no era posible. Estos bonos no se pagan en efectivo. Hay que pagarlos a través de los bancos. Ése es el procedimiento habitual. Por eso se les ha pagado. Lo único que aceptaron pagar en efectivo fueron las dietas y algunas otras bonificaciones. Pero los demás, partidos y cosas así, se pagarían a través de los bancos. Y los jugadores saben que no se les paga partido a partido ni nada por el estilo. No. Es un torneo de un mes. A medida que avanzamos, las bonificaciones se procesan por los canales habituales y se les paga a los jugadores. Así que, desde ayer, creo que desde el 5 de enero, las primas están en trámite. Los jugadores empezarán a recibir sus alertas (del banco) quizás hoy o mañana. Así que, al final, no debería haber ningún problema, os lo aseguro".