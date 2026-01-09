Coudet confirma los planes del Alavés en el mercado de fichajes de enero: "El club está trabajando en ello"

El entrenador del Alavés compareció en la previa del partido del Villarreal de mañana, en la que destacó la necesidad de firmar un central y un delantero para afrontar la segunda parte de la temporada

El Alavés visita mañana al Villarreal en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Eduardo Coudet, tras empatar en la última cita contra el Real Oviedo en Mendizorroza, visitarán al conjunto de Marcelino, que ya ha hablado en la rueda de prensa previa. En este sentido, el técnico argentino ha hecho lo propio ante los medios de comunicación, donde ha confirmado los planes del club en el presente mercado de fichajes de enero, con el foco puesto en firmar a un central y a un delantero de cara a la segunda parte de la temporada.

Coudet valora el estado actual de la plantilla

De esta manera, Coudet ha comenzado hablando en rueda de prensa sobre cómo se encuentra el Alavés, que ha puesto sus ojos en el fichaje de Kevin Zenón: "No estamos en la misma situación del año pasado y sí con muchas más dificultades. Tenemos menos que un montón de equipos y cuando llegan partidos complicados, el tema se pone difícil. Pero trataremos de salir bien parados. Repito que hay mucha diferencia entre los equipos de la liga.

Además, Coudet valoró las novedades en la convocatoria, en la que se volverá a quedar un Mariano Díaz que ha tomado una decisión con respecto a su futuro: "Llegamos cansados al equipo de Osasuna pero, si no repetimos, ¿quién juega? A una semana de arrancar el Villarreal y se llevó un central nuestro. Luego llegó el Espanyol y se llevó al delantero titular que teníamos porque tenían mucho más limite salarial. En ese momento se nos marcharon quince goles. No creo que, vistas esas circunstancias, se pueda decir que estamos mal. Veníamos de un parón en el último partido y no estuvimos bien. Si llegamos a ganar al Oviedo habríamos quedado décimos y somos uno de los presupuestos más bajos. Tenemos dos puntos más que en la temporada pasada a estas alturas. Hemos pasado la tercera ronda de la Copa del Rey".

Coudet señala los problemas en jugadores como Mariano Díaz y Diarra

En este sentido, Coudet confirmó los planes del Alavés en el presente mercado de fichajes de enero: "Hay dos posiciones que necesitamos: central y delantero. El club está trabajando en ello. Tenemos falta más allá de podernos apoyar en los más jóvenes o cambiar a los muchachos de lugar. Creo que nos hace falta ayuda y que no haya salidas. Así estaremos más completos y no sufriremos ante cualquier percance. No es una crítica al club pero hay que mejorar lo que hay para no sufrir tanto".

Por último, Coudet habló de las situaciones de Mariano Díaz y Diarra y los problemas en el grupo: “Intento conducir un grupo y un club con las reglas muy claras. No creo que afecte al grupo porque hay situaciones que si se presentan, se sabe lo que puede suceder. Es nuestra realidad en cuanto a conducción. Somos serios y el club también y hay cosas que no se pueden permitir. Todos, en nuestro trabajo, tenemos que cumplir cosas. Y tienes un jefe que te marca el camino y si de desvías, el equivocado eres tú".