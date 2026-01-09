Mariano Díaz toma una decisión sobre su futuro en el Deportivo Alavés

Castigado por su desplante a Coudet y el club tras comprobar que iba a ser suplente frente al Sevilla en Copa, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que el delantero hispano-dominicano no valora por el momento ninguna salida. Está enfocado en terminar la temporada con el Alavés, por el que firmó por dos temporadas

Se las prometía felices Mariano Díaz esta temporada en el Alavés, después de haber convencido a la entidad durante su periodo a prueba en verano y acabar firmando por dos temporadas con el conjunto Babazorro cuando nadie lo esperaba.

El internacional dominicano llegaba a Vitoria tras un año prácticamente en blanco, habiendo participado tan sólo en un encuentro con la selección de la República Dominicana pese a estar sin equipo. En él, además, hizo un gol frente a Puerto Rico.

Mariano Díaz firmó con el Alavés por dos temporadas

Pese al evidente riesgo, el Alavés apostó por el delantero, que dos temporadas atrás, en el Sevilla FC, ya demostró haber agotado su fútbol al más alto nivel. En Nervión fue la gran sorpresa de Víctor Orta en el mercado, firmando a la baja en un penúltimo intento por relanzar su carrera. Al final, 319’ repartidos en 13 partidos en los que no sumó ni un sólo tanto y tan sólo dio una asistencia. Y es que sus problemas físicos no le permitieron dar más de sí.

Ahora, en Mendizorroza, todo aquello parecía haber quedado atrás, aunque tampoco acababa de arrancar. Con bastante participación en el inicio de LaLiga, tampoco acabó de explotar nunca con el Alavés, estando Lucas Boyé y Toni Martínez por delante de él. Su protagonismo fue a menos con el paso de las semanas. Hasta el momento, 276’ en 9 partidos de LaLiga en los que no ha visto portería ni ha participado en ningún gol babazorro. De hecho, no ha participado en ninguno de los últimos cinco partidos del Alavés en Primera división; seis en total, si se tiene en cuenta también el último de Copa, frente al Sevilla.

Mariano, titular en Copa, abandonó el entrenamiento previo al duelo ante el Sevilla cuando confirmó que iba a ser suplente

Y es que precisamente ahí estuvo el detonante del problema actual de Mariano, a quien Coudet le estaba dando una Copa del Rey en la que llegó a firmar un ‘hat trick’ contra el CD Getxo, partiendo de inicio también en la segunda ronda, contra el Portugalete. Sin embargo, en dieciseisavos, cuando llegó el momento de enfrentarse al primer Primera en la competición, el Sevilla, Coudet le dio el peto de suplente en el entrenamiento previo, lo que provocó su enfado.

Tanto Mariano como Diarrá, que vivió algo similar, decidieron abandonar el entrenamiento al ver que no serían titulares, lo que propició que el técnico argentino les acabara dejando finalmente fuera de la convocatoria para el duelo copero. Todo apuntaba a un castigo puntual, sin embargo tampoco entró en las listas para Osasuna y Oviedo.

La última titularidad de Mariano en LaLiga data del 8 de noviembre, ante el Girona en Montilivi. Desde entonces, el hispano-dominicano tan sólo ha sumado diez minutos en Primera división y en Vitoria ya hablan de una posible salida en este mercado de enero ante el castigo impuesto por Coudet.

Mariano descarta intereses del extranjero y apuesta por acabar la temporada con el Alavés

Pese a su situación actual en el Deportivo Alavés, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que Mariano Díaz no está por la labor de facilitar su salida ahora en enero. Con posibles clubes del interesados en el extranjero, el delantero hispano-dominicano no valora en este momento ninguna otra opción que no sea terminar la temporada en Mendizorroza, donde está enfocado en ayudar al Glorioso hasta el final.

Según apuntan a este diario, las diferencias de las últimas fechas estarían ya resueltas, siendo más un problema con el director deportivo Sergio Fernández -quien le permitió realizar la pretemporada a prueba y acabó confiando finalmente en él- que con el propio Coudet. En cualquier caso, aseguran fuentes próximas al delantero, todo estaría ya resuelto y sería cuestión de que Mariano vuelva a tener una oportunidad como jugador del Alavés.