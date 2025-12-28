Las prioridades que tiene en mente Coudet para el Alavés este mercado

El club vitoriano quiere reforzar las zonas más sensibles de la plantilla y evitar salidas clave en un mes decisivo

El Deportivo Alavés afronta el mercado invernal con una hoja de ruta muy definida. A partir del 2 de enero, cuando se abra oficialmente la ventana de fichajes, el club trabajará para reforzar dos demarcaciones que ahora mismo generan preocupación: el eje de la defensa y la delantera. Al mismo tiempo, la entidad tratará de evitar salidas que debiliten el bloque de cara a una segunda vuelta que se presenta exigente.

En defensa, la necesidad es evidente. Tenaglia, lateral derecho de origen, está rindiendo a buen nivel como central, y Jon Pacheco también está cumpliendo con solvencia. Sin embargo, la plantilla se ha quedado corta en esa zona tras el caso de Facundo Garcés, suspendido por la FIFA durante un año por el asunto de los pasaportes de la selección malaya, y la situación de Diarra, que tiene la puerta abierta después del pulso que mantuvo con Eduardo Coudet.

Un conflicto que acelera decisiones

La relación entre el cuerpo técnico y algunos futbolistas quedó seriamente tocada antes del partido copero ante el Sevilla. En el entrenamiento previo, al repartirse los petos de titulares y suplentes, Diarra y Mariano Díaz comprobaron que no entrarían en el once inicial ni siquiera en el torneo del KO. Ambos abandonaron la sesión, un gesto que fue interpretado como un desafío directo al entrenador.

La respuesta fue inmediata. Coudet decidió apartarlos tanto del encuentro copero como del posterior partido liguero en Pamplona ante Osasuna. Desde entonces, el escenario es claro: el Alavés buscará un central para reforzar la zaga y un delantero que aporte soluciones a un equipo al que le está costando convertir ocasiones y que arrastra el desgaste interno del caso Mariano.

No se descarta, además, que puedan llegar más incorporaciones si se producen movimientos inesperados. En Mendizorroza saben que el mercado no siempre responde únicamente a peticiones del entrenador y que, en ocasiones, aparecen de las llamadas oportunidades de mercado.

Salidas, cedidos, pero siempre sobre seguro

Uno de los grandes objetivos del club es mantener a los jugadores básicos del esquema de Coudet. Sin embargo, futbolistas como Sivera, Blanco o Carlos Vicente suelen despertar interés tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Si llega una oferta importante, la capacidad de maniobra será limitada y el Alavés tendrá que verse obligado a reaccionar con rapidez.

También está sobre la mesa la situación de los cedidos. Owono apenas está teniendo minutos en el Andorra y Albarracín tampoco está contando en el Huesca. Un cambio de destino implicaría indemnizaciones por romper las cesiones, aunque el club suele protegerse con cláusulas ligadas a partidos disputados.

El Alavés entra en enero con los deberes claros y poco margen de error. Reforzar atrás y encontrar gol arriba son las dos prioridades de un mercado que puede marcar el rumbo de toda la temporada.