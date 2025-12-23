La sanción a Facundo Garcés 'obliga' al Alavés firmar un nuevo refuerzo en defensa

El equipo babazorro podría realizar el fichaje de un central en el mercado de invierno debido a las necesidades en la plantilla de Coudet, sobre todo condicionadas por el castigo al jugador de Malasia el pasado mes de septiembre

El Alavés ya pone el foco en el comienzo de 2026, con el partido contra el Real Oviedo en Mendizorroza el próximo cuatro de enero. De esta manera, el conjunto de Coudet prepara la segunda parte de la temporada y podría haber novedades en la plantilla. La sanción a Facundo Garcés, conocida el pasado mes de septiembre, abre la puerta a la dirección deportiva a entrar en el mercado de fichajes en busca de un nuevo refuerzo para la parcela defensiva, con la opción del central principalmente, pese a la regularidad de Tenaglia y Jon Pacheco.

El Alavés, atento a las novedades del mercado en defensa

Tal y como ha informado el Diario Marca, el Alavés busca un defensa en el mercado de fichajes desde que se hizo oficial la sanción a Facundo Garcés. Los pocos efectivos que tiene el conjunto babazorro en esa parcela no le han permitido a Coudet realizar unas rotaciones que podría haber hecho con más jugadores en plantillas. Sin embargo, el mismo medio ha explicado que Nikola Maras apunta a abandonar el club en enero tras no contar para el técnico, ya que no ha disputado ningún minuto esta temporada en partido oficial ni ha entrado en una convocatoria. Por ello, esto, además del castigo al jugador del Malasia, abrirá la puerta a un refuerzo para esa posición tan demandada, pese a que Jon Pacheco y Tenaglia se están consolidando en el once titular. No obstante, la dura derrota frente a Osasuna del pasado sábado deja al equipo decimocuarto en la clasificación con 18 puntos, a tres del descenso.

Por otra parte, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, explicó, tras el cierre del mercado de fichajes sus sensaciones tras los movimientos que hubo en verano, descartando por aquel entonces alguna llegada en enero pero dejándolo en el aire la posibilidad: “Han venido jugadores con mucho talento y pelear por la permanencia en Primera División debe ser un objetivo alcanzable y más holgado. El balance entre salida de dinero y obtención de ingresos es claramente positivo. Ahora mismo parece que no será necesario fichar en enero pero luego puede haber oportunidades, problemas de rendimiento o lesiones". Sin embargo, las diferentes situaciones que han tenido lugar en el conjunto de Coudet, destacando la sanción a Facundo Garcés, al que la FIFA le mantuvo el castigo pese al recurso, podrían llevar al fichaje de un refuerzo.

Coudet y una defensa que deja datos llamativos

Pese a ello, hay hasta nueve equipos de LaLiga EA Sports con más goles encajados que el Alavés en lo que llevamos de campeonato. De esta manera, los de Coudet han recibido 20 tantos, los mismos que el Barcelona, líder de la clasificación, Elche, Osasuna y Rayo Vallecano. Sin embargo, el conjunto babazorro tan solo ha dejado la puerta a 0 en tres ocasiones, frente a la Real Sociedad, Valencia y Athletic Club, por lo que la fragilidad defensiva será uno de los factores a corregir de cara a la segunda parte de la temporada, tras la vuelta del parón por Navidad.