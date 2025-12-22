Antonio Blanco sueña con la llamada de Luis de la Fuente: "Tienes que hacerlo perfecto porque la competencia es muy alta"

El centrocampista del Alavés ha atendido, en exclusiva, a ESTADIO Deportivo para analizar su momento de forma en el conjunto de Coudet, comentar su futuro, la victoria ante el equipo de Almeyda en Copa del Rey, la convocatoria con 'La Roja' y un posible regreso al Real Madrid

Antonio Blanco está siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada en LaLiga EA Sports y, concretamente en el Alavés. El jugador, a sus 25 años, vive un momento de madurez que le deja como uno de los líderes del conjunto de Coudet, en la que es su cuarta campaña en el equipo babazorro. En este sentido, el ex del Real Madrid llegó a 200 partidos en la élite contra el conjunto de Xabi Alonso. De esta manera, el futbolista andaluz ha repasado, en una entrevista en exclusiva con ESTADIO Deportivo, todo lo que le rodea actualmente en el fútbol, entre la que destaca el sueño de que Luis de la Fuente le incluya en una convocatoria con 'La Roja' o la victoria contra el Sevilla en dieciseisavos de Copa del Rey.

- ¿Cómo se encuentra y cómo está el vestuario tras la victoria ante el Sevilla en Copa del Rey?

- Contento. La Copa del Rey es una competición que gusta, que sabemos que también nos tiene a todos enchufados y la verdad que pasar a la siguiente ronda para nosotros era importante.

- ¿Dónde cree que estuvieron las claves del encuentro?

- Fue un partido muy igualado, con dos equipos que nos conocemos y por pequeñas cosas se puede decidir. La verdad que tuvimos una ocasión muy clara de Lucas (Boyé) pero al final se decidió por el penalti y la verdad que contento y felices de pasar a la siguiente ronda.

- Hay dos jugadores del Sevilla, Akor Adams y Ejuke, que fueron baja por la disputa de la Copa África contra Nigeria, ¿cree que pudo influir en la disputa del encuentro su presencia en el partido de Mendizorroza?

- Al final nunca se sabe. El fútbol es fútbol y seguramente para ellos sean dos jugadores importantes en su plantilla, pero nosotros no nos hemos focalizado en eso, tal vez ellos sí. Pero, como digo, jugase quién jugase el resultado también podría haber sido igual.

- ¿Cree que el hecho de pasar de ronda en Copa del Rey beneficia o perjudica al Alavés, teniendo en cuenta los objetivos en LaLiga?

- Yo creo que beneficia. Sabemos todos que el primer objetivo es seguir en Primera División, conseguir la permanencia. Yo creo que estamos bien en Liga, estamos en mitad de la tabla, pero yo creo que las sensaciones que está teniendo el equipo y cómo está jugando son sensaciones muy buenas. Yo creo que seguir pasando de ronda en Copa nos va a venir bien a todos para estar enchufados, para la gente también que viene participando menos tener esos minutos.

- ¿Consideraría que está ahora en su mejor momento de forma y qué papel tiene Coudet en su estado actual de forma?

- La verdad que me siento muy cómodo en el rol que estoy con él, siendo un jugador importante. Al final creo que la idea de juego que tiene va mucho con lo que yo pienso y con mi juego. Desde que ha llegado he crecido mucho y estoy en un momento muy bueno, el equipo y yo creo que será importante. Lo que necesitamos es estar todos los jugadores al 100% y dar nuestra mejor versión porque al final el beneficio va a ser para el equipo. Estoy en un momento bueno y espero seguir durante toda la temporada y ayudar al equipo, que al final es lo más importante.

- Acaba contrato en 2027. ¿Han tenido lugar conversaciones para tratar su renovación y en qué punto está ahora mismo?

- De momento sigue todo igual, me queda este año y otro más. Estoy muy feliz de estar aquí y como digo siempre, ojalá seguir muchos años más, me siento muy querido, tanto por el club, como por la afición, mis compañeros, me siento muy valorado. Estoy en un momento en el que aún me queda un año de contrato y son cosas que se tendrán que decidir en el futuro.

- ¿Sueña Antonio Blanco con la llamada de Luis de la Fuente para la selección española?

- Sí, obvio. Yo creo que es el sueño de cualquier jugador, de cualquier persona que practique este deporte. Jugar con la selección absoluta un Mundial o una Eurocopa es un sueño, pero para poder llegar hasta ahí hay que hacerlo muy bien en el club y tienes que hacerlo cada domingo perfecto porque la competencia es muy alta y al final yo creo que lo más importante para poder tocar ese escalón, para poder llegar ahí, que te puedan llamar es hacerlo cada fin de semana perfecto con el club.

- El pasado 14 de diciembre debutó Valdepeñas con el Real Madrid en Mendizorroza, ¿cómo valora la dificultad, como canterano del conjunto blanco, de llegar al primer equipo?

- Siempre sabemos que hay buenos jugadores. El otro día tuvo la oportunidad Valdepeñas, pero también se tienen que dar las circunstancias, justo se lesionaron los laterales y que el míster también te ponga. Pero como digo siempre, en la cantera hay jugadores muy buenos. Nosotros también, por ejemplo, tenemos a Yusi, que viene de la cantera, un lateral izquierdo que tiene mucha proyección. Es muy importante y muy bueno para el club que sigan saliendo jugadores jóvenes y con proyección.

- ¿Le gustaría recibir una llamada del Real Madrid para volver al club?

- Sinceramente nunca lo he pensado. Yo creo que ya han pasado varios años y no he vuelto a pensar en volver tampoco. Ya estuve ahí y tuve la oportunidad y yo creo que las cosas las hice bien. Ahora estoy en otro momento de mi carrera y de mi etapa que me siento muy bien y muy cómodo donde estoy y al final el futuro nunca se sabe, pero yo creo que lo tengo que hacer bien cada fin de semana y en el futuro se sabrá lo que pasará.

- ¿Qué pide en esta Navidad y qué objetivos tiene a corto y medio plazo a nivel personal y en el Alavés?

- Lo que pido es salud, que todos estemos sanos, que no haya ningún lesionado, que toda la plantilla esté disponible para todos los partidos. A partir de ahí, conseguir el primer objetivo que es la permanencia, seguir en Primera División, que para nosotros es muy importante. A partir de ahí, y siempre que se pueda mirar hacia arriba, seguiremos mirando hacia arriba y llegando lo más lejos posible.