La rajada de Coudet tras la derrota del Alavés: "Nunca tuvimos errores tan groseros"

El entrenador del conjunto vitoriano no puso paños calientes a la derrota ante el Getafe y señaló directamente a sus jugadores por los "horrores defensivos" cometidos, destacando que no respetarojn sus "ideas" en una pobre segunda mitad

Tras la decepción que supuso la eliminación de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad, el Deportivo Alavés tampoco pudo dar continuidad en LaLiga a su racha de dos victorias consecutivas y cayó en casa ante un rival directo como el Getafe, lo que le mantiene muy pendiente de un descenso que está a solo tres puntos de distancia.

Tras el choque, el entrenador del cuadro babazorro, Eduardo Coudet, consideró que “nunca” habían tenido “errores defensivos tan groseros” y criticó la segunda parte de su equipo, en la que no supo reaccionar tras el tanto de Luis Vázquez.“He echado de menos la contundencia, sobre todo en la primera parte donde pudimos hacer más de un gol, pero no me ha gustado nada la segunda parte”, afirmó sin paños calientes el técnico argentino, que incluso calificó a los errores defensivos como “horrores defensivos”.

"Una tarde negra"

El 'Chacho" Coudet lamentó además que no empezaron como lo habían hecho en otros partidos y puso el foco en David Soria, que para él tuvo “una actuación brillante”. “He intentado que reaccionaran, pero este es un deporte de contagio”, expresó el preparador alavesista, al que la segunda mitad no le gustó “absolutamente nada, ni la energía que transmitía el equipo", por lo que reconoció que le "da mucha bronca”.

“En 45 minutos hemos tirado mucho del trabajo que veníamos haciendo. Fue una tarde negra. En el segundo tiempo no fuimos nosotros, cuando no respetas tus ideas y tu forma todo se hace cuesta arriba. En esta liga no puedes regalar ni un minuto de concentración”, opinó el argentino, para quien “después del primer gol, el equipo se vio demasiado golpeado para estar en casa y para el tiempo que faltaba”.

Lucas Boyé lamenta las ocasiones falladas

Por su parte, Lucas Boyé lamentó las ocasiones erradas antes del descanso, cuando los babazorros merecieron más que su rival. "Hicimos una gran primera parte donde no supimos concretar y lo terminamos pagando con una derrota, que era impensable en la primera mitad. Pero el Getafe aprovecha sus situaciones y nos ha condenado no marcar. En la segunda parte ellos estuvieron mejor y aprovecharon sus situaciones. Es un equipo que te penaliza los errores y este es el resumen de la tarde. Sabíamos que no nos podíamos relajar, veníamos de dos victorias en LaLiga y queríamos la tercera, pero no fue posible", destacó el delantero argentino en Movistar+.