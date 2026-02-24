Coudet y la falta de eficacia en los últimos metros: "No supimos convertir en relación a lo que pudimos generar"

El entrenador del Alavés atendió a los medios de comunicación para analizar sus sensaciones tras el empate frente al Girona, que mantiene al equipo babazorro en la parte baja de la tabla, a tres del descenso

Al igual que ocurrió la jornada anterior, el Alavés volvió a empatar en un choque de LaLiga EA Sports. Los de Eduardo Coudet no pudieron vencer al Girona en Mendizorroza, que fue mejor durante varios tramos del partido. No obstante, el tanto sobre la bocina de Lucas Boyé deja un punto al equipo babazorro, que se sitúa decimocuarto en la tabla con 27 puntos. En este sentido, el técnico argentino compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el reparto de puntos con el conjunto de Míchel, reforzado con el regreso de Ounahi.

Coudet destaca el aspecto defensivo

De esta manera, Coudet apuntó que "hicimos un gran desgaste en la presión y ellos hicieron un buen manejo del balón. Tuvimos muchas situaciones para marcar y si hubiéramos sido más contundentes en nuestras ocasiones podríamos habernos llevado los tres puntos. Creo que nos llegaron poco y nos convirtieron. Yo creo que jugamos bastante bien ante un gran equipo. No supimos convertir en relación a lo que pudimos generar. El rival tenía mucha jerarquía y solo hay que ver los cambios que han ido entrando en la segunda parte. En cuanto a mis cambios, la opción de Pablo Ibáñez no era la de inicio. Con el gol de ellos tuve que sacar un pivote y dejar dentro a un delantero. Blanco es el que nos da más equilibrio. En Sevilla pidió el cambio él porque tenía calambres".

Además, Coudet fue preguntado por el cambio de Denis Suárez por Pablo Ibáñez, que fue pitado por la grada de Mendizorroza: "Hay que tomar decisiones en el momento. No pasa nada pero no me gusta hablar de jugadores por jugadores. Boyé y Toni están haciendo muchos goles y había que refrescar al equipo. Si Ibáñez está bien en Vitoria, mejor que en Osasuna, es consecuencia de nuestro trabajo. Tan tonto no debo ser cuando tomo decisiones y trato de encontrar buen rendimiento de mis jugadores. Incluso nos planteamos cambiar el sistema pero el gol cambió la situación. Son cosas que hay que decidir durante el transcurso del partido. Trabajo de la mejor manera con los jugadores que tengo. El Girona, por ejemplo, tiene bastante más plata".

Coudet, sobre los cambios en el once inicial

En este sentido, Coudet fue muy claro cuando le preguntaron por los diferentes cambios que introdujo en el once inicial con respecto al que salió ante el Sevilla la pasada jornada: "Ustedes no ven el día a día de los entrenos. Fue una semana larga de trabajo. Vanat es un atacante no tan físico sino más de juego. Con esta defensa ya habíamos jugado en varias ocasiones, con ese cuarteto. La idea era tener más conducción. Lo de Ángel le tocó inicial y creo que cumplió. Con Pablo Ibáñez ya solemos contar muy a menudo en los equipos iniciales".