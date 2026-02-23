Alavés 2-2 Girona: Lucas Boyé salva los muebles y apaga el regreso de Ounahi

El delantero del equipo de Coudet logró el tanto en el minuto 89 con el que puso el empate final en el marcador de Mendizorroza. Por otro lado, el centrocampista de Marruecos, que dio una asistencia a Tsygankov, volvió a jugar con el conjunto de Míchel más de un mes después

Alavés y Girona se vieron las caras en el día de hoy en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Coudet llegaba con el objetivo de dejar atrás la zona de descenso, donde se encuentran Mallorca, Levante y Oviedo. Por otro lado, el equipo de Míchel venía de ganar al Barcelona en Montilivi, pero viajaba con importantes bajas en la convocatoria, como era el caso de Ter Stegen. No obstante, una de las buenas noticias para el club catalán fue la vuelta de Ounahi, que no ha podido jugar este año 2026 aún.

Gazzaniga mantiene la igualdad en Mendizorroza

De esta manera, Coudet decidió salir ante el Girona en Mendizorroza: Sivera, Otto, Víctor Parada, Tenaglia, Youssef, Ángel Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleñá, Toni Martínez, Boyé. Por su parte, Míchel apostó por un once muy reconocido para enfrentarse al Alavés en el día de hoy: Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau, Witsel, Iván Martín, Tsygankov, Lemar, Bryan Gil, Vanat. El encuentro no pudo comenzar más agitado, ya que el equipo babazorro se adelantó en el marcador en el minuto cinco: Tenaglía abrió con un pase a largo a 'Yusi', que conducía hasta el área rival y metía un pase a Lucas Boye que, tras un fallo grave de Gazzaniga, hacía el primero a placer para levantar la euforia en la grada. Tras ello, los locales tuvieron incluso alguna ocasión para ampliar la ventaja, en las botas principalmente de Toni Martínez, que desperdició dos buenas oportunidades. No obstante, el Girona no se iba a venir abajo y apostó por el ataque por banda izquierda, con un especialmente activo Bryan Gil.

De esta manera, el Girona aprovechó un corner botado por banda derecha para hacer el empate en Mendizorroza: Witsel peinó el balón al segundo palo y Vanat apareció para rematar a placer y poner el 1-1 en el marcador. Tras ello, los de Míchel fueron superiores en el juego y control de balón. De hecho, acabaron la primera parte con 68% de posesión del esférico, a diferencia de los 32 que firmó el Alavés. Por otro lado, cabe destacar las 12 faltas que pitó Adrián Cordero en los primeros cuarenta y cinco minutos, nueve en el equipo babazorro y tres en el conjunto balear. Con todo ello, ambos equipos se marcharon a vestuarios con mucho por decidir en el tiempo definitivo.

Alavés y Girona comenzaron apretando en los primeros compases de la segunda parte. Gazzaniga dio el susto por un problema en la mano izquierda, lo que obligó a que Rubén Blanco iniciase el calentamiento en la banda. No obstante, el portero argentino pudo continuar sin problemas. Por otro lado, los de Coudet tuvieron más presencia en el área rival, con gran protagonismo para jugadores como Lucas Boyé o Ángel Pérez, pero sin crear peligro real para hacer el segundo del partido. Por ello, la incertidumbre se mantenía conforme iba avanzando el partido, con máxima igualdad sobre el terreno de juego de Mendizorroza.

Una de las novedades del partido fue el regreso de Ounahi, que entró en el 68' y volvió a jugar con el Girona desde su último encuentro con el equipo de Míchel, el pasado 12 de diciembre. En este sentido, al centrocampista de Marruecos le bastaron cinco minutos para hacer acto presencia y facilitar el 1-2 en el marcador: el futbolista de 25 años recibe el balón, espera el desmarque de Tsygankov y le mete un pase filtrado para que el ucraniano, que recorta a la perfección a Sivera, remonte el partido en Mendizorroza. No obstante, no estaba todo decidido en Vitoria, ya que la insistencia del equipo de Coudet tuvo premio sobre la bocina: un centro de Víctor Parada fue rematado de gran manera por Lucas Boyé, que destaba la euforia en el estadio babazorro. De esta manera, el choque iba a terminar en reparto de puntos, lo que deja los locales decimocuartos con 27 puntos y a los visitantes undécimos con 30.

Ficha técnica:

2 - Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ángel Pérez (Calebe, min.76), Ibáñez (Denis, min.76), Antonio Blanco (Guevara, min.89), Aleñá (Mañas, min.89); Toni Martínez y Boyé.

2 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind; Witsel, Iván Martín (Echeverri, min.61); Tsygankov (Stuani, min.84), Lemar (Beltrán, min.61), Bryan Gil (Francés, min.84) y Vanat (Ounahi, min.68).

Goles: 1-0. min. 5: Boyé. 1-1. min. 31: Vanat. 1-2. min. 73: Tsygankov. 2-2. min. 89: Boyé.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Toni Martínez (min.11) y Yusi (min.49), y a los visitantes Echeverri (min.76) y Beltrán (min.84).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza ante 14.117 espectadores. Antes del encuentro se rindió homenaje al Kosner Baskonia, reciente campeón de la Copa del Rey de la Liga Endesa de baloncesto.