Alineaciones Alavés - Girona: Alineación posible de Alavés y Girona en el partido de la jornada 25 de LaLiga

La jornada 25 de LaLiga cierra con un duelo directo por la permanencia. Deportivo Alavés y Girona FC se ven las caras en el Estadio de Mendizorroza donde sus entrenadores, Coudet y Míchel, no tendrán que lamentar nuevas bajas para confeccionar sus mejores onces

La jornada 25 de LaLiga llega a su fin con el partido del lunes a las 21.00 horas que nos lleva hasta Vitoria. Allí, Alavés y Girona se juegan tres valiosos puntos para lograr la permanencia en el Estadio de Mendizorroza. Tras grandes cambios en ambos conjuntos por el mercado de fichajes invernal, como la salida de Carlos Vicente en el caso de los babazorros, las plantillas han variado mucho desde el encuentro de la primera vuelta.

Para este enfrentamiento, ambos entrenadores, Coudet y Míchel, no tendrán que lamentar bajas físicas con respecto a la anterior jornada, pero en el caso del conjunto catalán, Joel Roca tendrá que quedar fuera de la convocatoria tras haber visto la roja directa frente al Barcelona.

Coudet y los toques de atención

Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, es, como muchos argentinos que se dedican al fútbol, una persona apasionada. El preparador imprime actitud y consistencia a sus jugadores, una motivación ideal para un equipo que se juega la permanencia. Por ello, no caben malos partidos o segundas oportunidades, tienes que estar al mismo nivel que tu par o acabas en el banquillo.

Con esta premisa, muy posiblemente veamos como Calebe pierde la titularidad ante Ángel Pérez en Mendizorroza. El centrocampista brasileño no ha cuajado buenas actuaciones, y su rendimiento ante el Sevilla la pasada semana ha podido terminar de sentenciarlo.

Algo parecido ocurre con Antonio Blanco. Aunque el cordobés tiene menos papeletas para abandonar el once, su partido será vigilado de forma exhaustiva por el cuerpo técnico. Su reemplazo natural es Guevara.

Míchel da con la tecla

En un Girona donde el inicio de temporada los llevó a estar media Liga en la zona de descenso, parece que Míchel por fin ha descubierto la mejor táctica para sus jugadores, donde los refuerzos invernales tienen mucho que ver.

Con tan solo la baja de Joel Roca por sanción, el técnico madrileño podrá repetir el once que logró la gran victoria frente al Barcelona. Su único problema, el pivote. Con un Fran Beltrán que ha caído de pie en Montilivi, surge la duda de darle un lugar entre los titulares en detrimento de un veterano Witsel, el cual aporta jerarquía, pero no el mismo despliegue físico.

Además, el partido ofrecerá calidad desde el banquillo, donde Echeverri busca seguir sumando grandes minutos para ganar la confianza del entrenador, y Ounahi, recién recuperado de su larga lesión en el sóleo, vuelve a una convocatoria del Girona más de dos meses después.

Posibles onces titulares del partido Alavés - Girona, de la jornada 25 de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny; Ángel Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Toni Martínez, Boyé.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; Vanat.