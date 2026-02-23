Osasuna cierra la puerta al negocio con Víctor Muñoz: "Si el Madrid lo recompra es para su primer equipo"

El director deportivo del CA Osasuna, Braulio Vázquez, descarta una maniobra especulativa del Real Madrid con Víctor Muñoz y subraya que la opción de recompra solo se activaría si el club blanco lo considera preparado para su primera plantilla

La irrupción de Víctor Muñoz en Osasuna ha despertado preguntas inevitables sobre su futuro. Así, aparece la posibilidad de que el Real Madrid ejerza su opción de recompra para revenderlo y obtener plusvalías. Ante este supuesto, Braulio Vázquez dio una respuesta contundente.

El director deportivo rojillo ha descartado esa posibilidad y ha defendido la seriedad institucional del club blanco. Según explicó, si el Madrid decide activar la cláusula pactada, lo hará únicamente para incorporar al extremo a su primer equipo, no como una operación puente para hacer caja.

Una cláusula con límites claros

Osasuna abonó cinco millones de euros por el 50% de los derechos del jugador el pasado verano. El acuerdo incluye una opción de recompra para el Real Madrid cifrada en ocho millones el próximo verano y nueve en 2027. Además, el futbolista cuenta con una cláusula de rescisión de 40 millones en el conjunto navarro.

Braulio recordó que el reglamento impide una 'transferencia puente' inmediata. Existe un plazo de 16 semanas que bloquea la posibilidad de recomprar y traspasar en la misma ventana de mercado. Más allá de la norma, insistió en que el historial del Madrid no apunta hacia ese tipo de maniobras.

Crecimiento sostenido en Pamplona

A sus 22 años, Víctor Muñoz se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada en El Sadar. Suma cinco goles y cuatro asistencias, pero su impacto va más allá de las cifras. Su velocidad, capacidad de desborde y agresividad en el uno contra uno han sido determinantes en partidos clave, incluido el reciente triunfo ante el Real Madrid.

Frente a Dani Carvajal fue una amenaza constante, obligando al lateral a multiplicarse en defensa. Esa actuación reforzó la percepción de que Osasuna ha encontrado un extremo diferencial, algo que no pasaba desapercibido para los ojeadores.

Interés exterior y voluntad del jugador

El rendimiento del atacante ha llamado la atención fuera de España. En enero llegó una oferta formal del Sunderland cercana a los 25 millones de euros. Sin embargo, el club navarro no contempló la venta y el propio futbolista priorizó continuar en Pamplona.

Braulio fue claro en este punto: cualquier salida requiere la voluntad del jugador, y hoy por hoy Muñoz considera que Osasuna es el entorno idóneo para seguir creciendo. El proyecto deportivo, la confianza del cuerpo técnico y la continuidad como titular pesan en su decisión.

El precedente blanco

El Real Madrid ya ha aplicado fórmulas similares con otros canteranos. Casos como los de Nico Paz, Fran García o Miguel Gutiérrez muestran que la recompra suele estar vinculada a un plan deportivo concreto. No se trata de movimientos especulativos, sino de decisiones alineadas con la planificación del primer equipo.

Muñoz incluso llegó a debutar con el conjunto blanco en 2025, participando en un 'Clásico' y sumando minutos en otras competiciones. Aquella experiencia le dio visibilidad, pero también evidenció que necesitaba continuidad competitiva, algo que ha encontrado en Osasuna.

Europa en el horizonte

El buen momento colectivo del equipo navarro, noveno en la tabla y a las puertas de puestos europeos, multiplica el escaparate del extremo. Seis partidos consecutivos sin perder han consolidado un bloque competitivo donde Muñoz es pieza esencial.

Osasuna no tiene prisa. El contrato, la cláusula y la estabilidad institucional le otorgan margen para decidir. Si el Madrid llama, será bajo condiciones claras. Y si no lo hace, el club rojillo confía en seguir disfrutando del talento de un jugador que ya se ha convertido en uno de los rostros más atractivos de LaLiga.

En Pamplona lo tienen claro: no hay operación especulativa en el horizonte. Solo fútbol, crecimiento y una apuesta compartida por el presente.