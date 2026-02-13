Osasuna rechazó 25 millones de euros por Víctor Muñoz del Sunderland

El Sunderland tanteó el fichaje de Víctor Muñoz en el mercado invernal con una propuesta cercana a los 25 millones de euros. EL CA Osasuna rechazó cualquier negociación al remitirse a la cláusula de 40 millones del extremo, que además manifestó su deseo de continuar en Pamplona. Mientras taanto, el Real Madrid conserva el 50% de sus derechos económicos

El mercado de enero dejó un movimiento silencioso que pudo alterar la planificación de la plantilla de Osasuna. El Sunderland, equipo de la Premier League, puso sobre la mesa una propuesta de 25 millones de euros por Víctor Muñoz, una de las grandes revelaciones del curso rojillo.

La información fue adelantada por Matteo Moretto en 'Radio Marca'. El movimiento se produjo a falta de apenas dos días para el cierre de la ventana de invierno y no llegó a formalizarse por escrito, quedando en una negociación verbal. En Pamplona no hubo margen para entrar en negociaciones: la respuesta fue clara, la cláusula de rescisión asciende a 40 millones.

Una operación compleja desde el origen

El contexto contractual añade una capa más a la operación. Osasuna adquirió el pasado verano el 50% de los derechos económicos del jugador por cinco millones de euros, mientras que el Real Madrid mantiene el otro 50% y conserva una opción preferente de recompra durante las tres primeras temporadas.

Cualquier oferta formal, por tanto, debía contar con el visto bueno del club blanco. No fue necesario llegar a ese punto. Ni la entidad navarra ni el propio futbolista contemplaron la salida en enero.

El Sunderland comenzó tanteando una cifra cercana a los 20 millones y terminó elevando su planteamiento hasta los 25. Incluso incluyó la cesión de Eliezer Mayenda, internacional sub-21, como parte de la operación. Pero la puerta no se abrió.

La voluntad del jugador, clave

Más allá de los números, la postura de Víctor Muñoz fue determinante. El extremo trasladó a sus agentes su intención de continuar en El Sadar. Se siente protagonista, respaldado por el cuerpo técnico y en pleno crecimiento competitivo.

El técnico rojillo, Alessio Lisci, ya dejó caer hace días que hubo propuestas por jugadores del equipo que se acercaban a sus cláusulas. Sin dar nombres, apuntó que el club había sido firme. Ahora se entiende mejor a qué se refería.

Víctor, de 22 años, ha disputado 25 encuentros oficiales esta temporada, superando los 1.800 minutos, con cinco goles y cuatro asistencias. Su velocidad y capacidad para romper en conducción han llamado la atención de varios clubes europeos, consolidándose entre los mejores jugadores de la plantilla rojilla.

Interés creciente y horizonte abierto

No es la primera vez que su nombre aparece en el radar internacional. En verano hubo interés del AC Milan e incluso contactos desde el entorno de Zlatan Ibrahimović para explorar la Serie A. También se ha mencionado el seguimiento del Atlético de Madrid.

En Pamplona son conscientes del activo que tienen entre manos. Si termina la temporada manteniendo este nivel, su valor puede dispararse, situándose muy cercanao a su cláusula de 40 millones de euros

Por ahora, Víctor Muñoz sigue de rojillo. Enero pasó sin sobresaltos definitivos, pero el verano promete ser movido. Y esta vez, puede que la oferta sea irrechazable para el conjunto navarro.