Alineaciones Elche - Osasuna: alineación probable de Elche y Osasuna en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

El Elche CF recibe al CA Osasuna en el Martínez Valero en un partido que pone a prueba la reacción del conjunto ilicitano tras varias jornadas dejando escapar puntos, ante un equipo rojillo que atraviesa su mejor momento del curso y quiere aprovechar las dudas locales para seguir creciendo en la tabla

El encuentro de la jornada 24 de LaLiga EA Sports enfrenta a dos equipos que atraviesan dinámicas opuestas. El Elche de Eder Sarabia, que firmó una primera vuelta casi para enmarcar, ha visto cómo varios partidos que tenía controlados se le han escapado en el tramo final, el empate ante el Sevilla tras ir 2-0, el de Mestalla cuando ganaba 0-1 o la derrota frente al Levante después de igualar en el descuento. A esas sensaciones se suman lesiones, salidas y refuerzos que no han terminado de ilusionar ni de ofrecer un rendimiento inmediato. En el otro lado, el Osasuna de Alessio Lisci ha pasado de generar dudas a convertirse en uno de los equipos más en forma de este 2026, impulsado por un Budimir desatado y por el crecimiento colectivo.

Elche: bajas sensibles y ajustes obligados

La alineación del Elche viene claramente marcada por las ausencias. David Affengruber, sancionado por acumulación de tarjetas, y Héctor Fort, lesionado, no estarán disponibles. En el eje de la zaga regresará el capitán Pedro Bigas, mientras que en el lateral se espera la evolución del recién llegado Buba Sangaré y de Josan. En caso de necesidad, Adrià Pedrosa podría actuar a banda cambiada.

En la medular, Gonzalo Villar tiene opciones de entrar tras el irregular partido de Martim Neto ante la Real Sociedad. En ataque, Álvaro Rodríguez y André Silva serán las referencias, con la esperanza puesta en la recuperación de Rafa Mir, que sería un impulso muy necesario.

Osasuna: continuidad y confianza plena

El CA Osasuna llega con un escenario muy distinto. El bloque de Alessio Lisci ha ganado seguridad y regularidad, apoyado en el gran momento de Ante Budimir, el crecimiento de Aimar Oroz, el rendimiento de Javi Galán y la solidez de Catena. El equipo rojillo buscará mantener la línea que tan buenos resultados le está dando. Boyomo e Iker Benito serán baja para el encuntro.

No se esperan demasiados cambios respecto al último once. La única variación podría ser la entrada de Moncayola por Rubén García, siempre que el primero esté en condiciones óptimas. El resto del equipo sería el que viene funcionando con eficacia.

Posibles alineaciones Elche - Osasuna

Elche CF: Iñaki Peña, Germán Valera, Pedro Bigas, Pétrot, Chust, Adrià Pedrosa, Aguado, Martim Neto, Febas, Álvaro Rodríguez y André Silva.

CA Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán, Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz, Raúl Moro, Victor Muñoz y Ante Budimir.