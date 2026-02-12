Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la sexta jornada en Milano Cortina 2026

Italia sigue haciendo una espectacular competición en casa y ya ocupa la segunda plaza del medallero tras un nuevo doblete de oro

Italia y Países Bajos han sido los grandes vencedores de la sexta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, ya que ambos han logrado un doblete de medallas de oro que les lleva a pegar un salto en la clasificación de la mítica cita invernal.

Empezando por los anfitriones, estos se han impuesto tanto en el supergigante femenino con Federica Brignone, como en los 5.000 metros de patinaje de velocidad con Francesca Lollobrigida. Tales resultados les hacen superar a Estados Unidos, quedándose un solo oro por detrás de Noruega en el medallero.

Respecto a Países Bajos, estos se resarcieron de la anterior jornada de patinaje de velocidad para hacer doblete en pista corta con los oros de Velzeboer y Jens van't Wout. Los neerlandeses se cuelan ahora entre las 10 primeras posiciones.

Medallas de la jornada 6 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Supergigante femenino

1. Federica Brignone (Italia)

2. Romane Miradoli (Francia)

3. Cornelia Huetter (Austria)

Esquí acrobático - Moguls masculino

1. Cooper Woods (Australia)

2. Mikael Can Kinsbury (Canadá)

3. Ikuma Horishima (Japón)

Esquí de fondo - 10 km femeninos

1. Frida Karlsson (Suecia)

2. Ebba Andersson (Suecia)

3. Jessie Diggins (Estados Unidos)

Snowboard Cross masculino

1. Alessandro Haemmerle (Austria)

2. Eliot Grondin (Canadá)

3. Jakob Dusek (Austria)

5.000 metros femeninos de patinaje de velocidad

1. Francesca Lollobrigida (Italia)

2. Merel Conijn (Países bajos)

3. Ragne Wiklund (Noruega)

Luge mixto por relevos

1. Alemania

2. Austria

3. Italia

Snowboard Halfpipe femenino

1. Gaon Choi (Corea del Sur)

2. Chloe Kim (Países bajos)

3. Mitzuki Ono (Noruega)

Patinaje de velocidad en pista corta: 500 metros femenino

1. Velzeboer (Países Bajos)

2. Fontana (Italia)

3. Sarault (Canadá)

Patinaje de velocidad en pista corta: 1000 metros masculino

1. Jens van't Wout (Países Bajos)

2. Long Sun (China)

3. Jongun Rim (Corea del Sur)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 12 de febrero

1. Noruega - 7 oros, 2 plata, 5 bronces (14 medallas)

2. Italia - 6, 3, 8 (17)

3. Estados Unidos - 4, 7, 3 (14)

4. Alemania - 4, 3, 2 (9)

5. Suecia - 4, 2, 1 (8)

6. Suiza - 4, 1, 2 (7)

7. Austria - 3, 6, 3 (12)

8. Francia - 3, 4, 1 (8)

9. Países Bajos - 3, 3, 0 (6)

10. Japón - 2, 2, 6 (10)

11. Corea del Sur - 1, 1, 2 (4)

12. Chequia - 1, 1, 0 (2)

+. Eslovenia - 1, 1, 0 (2)

14. Australia - 1, 0, 0 (1)

15. Canadá - 0, 3, 4 (7)

16. China - 0, 2, 2 (4)

17. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

18. Letonia - 0, 1, 0 (1)

+. Polonia - 0, 1, 0 (1)

20. Bulgaria - 0, 0, 2 (1)

21. Bélgica - 0, 0, 1 (1)

+. Finlandia - 0, 0, 1 (1)