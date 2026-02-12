Lucas Eguibar, incapaz de esconder su enfado: "Es ilegal, no me gusta competir así y creo que le he insultado"

El deportista español fue derribado por el estadounidense Nathan Pare en la carrera de cuartos de final de snowboard cross

Tras superar numerosas lesiones y con la confianza de quien se siente realmente cómodo sobre la tabla, Lucas Eguibar encaraba estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 como una ocasión perfecta para ir a por esa medalla que aún no tenía en su palmarés. No pudo ser, y de la manera más cruel posible, ya que sufrió una caída.

Si en la clasificación y en octavos de final el español se mostró seguro y rotundo en todo momento, en la salida de la carrera de cuartos de final ya tuvo un problema para empezar en la última posición. Fue cogiendo ritmo y se colocó tercero, pero en una curva se fue al suelo al cruzarse delante suya el estadounidense Nathan Pare.

Ya sin opciones de seguir en competición, a Eguibar se le vio muy enfadado, algo que no fue apaciguado por el hecho de ver al norteamericano descalificado. Lo dicho, un feo final para su participación en Milano Cortina 2026 que le hace expresarse de esta manera.

"Me cabreo porque somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y él (Nathan Pare) se tenía que haber dado cuenta de que no podía ser así. En la curva 3 yo podía haber hecho lo mismo, me he ido al interior, pero podía haberme abierto y chocar contra ellos dos. Pero es ilegal y no me gusta competir así. Él ha hecho lo contrario y se ha ido a mi línea. La ha invadido y me ha tocado la tabla. No he intentado hablar con él, sólo le he dicho: 'Te van a echar seguro'. Creo que también le he insultado, estaba muy enfadado. No me quedo más contento por su sanción, pero me parece muy injusto. Llevo muchos años compitiendo así y la norma es la que es", sentencia en declaraciones a los medios.

Álvaro Romero, 23º del mundo

El otro español en a prueba de cross, Álvaro Romero, concluyó 28º la clasificación, pero mejoró en la ronda de octavos para concluir en la 23ª plaza. En cuanto a la final, a esta llegaron los austriacos Alessandro Haemmerle -el gran favorito- y Jakob Dusek, el canadiense Eliot Grondin y el francés Aidan Cholet.

Ya en la batalla por las medallas, Haemmerle hizo valer su experiencia y condición de máximo favorito para imponerse en la carrera definitiva por cuatro centésimas por delante de Grondin y de su compatriota Dusek, que fueron plata y bronce en Livigno, respectivamente.