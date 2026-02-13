Elche - Osasuna, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 24 entre el Elche y Osasuna

¡Buenas tardes y bienvenidos al Martínez Valero! Hoy da el pistoletazo de salida la jornada 24 con el duelo entre el Elche y Osasuna, un duelo cargado de obligaciones. ¡Arrancamos con la previa!

El Elche tendrá una baja sensible en defensa, ya que no podrá contar con el central David Affengruber, que se perderá el partido por acumulación de amonestaciones. La ausencia del austriaco se suma a las de Héctor Fort, que sigue convaleciente tras ser operado en enero de una lesión en el hombro, y las de Josan Ferrández y Buba Sangaré, quienes acusan problemas musculares.

Elche y Osasuna se vuelven a encontrar en LaLiga. La dinámica de ambos equipos de cara al duelo es muy diferentes. El equipo de Sarabia se ha desinflado tras un buen arranque y se convierte en un candidato a luchar por la permanencia en las jornadas que restan, mientras que Osasuna, poco a poco, se repone de un inicio de curso demoledor.

El Elche, en problemas

Tras un arranque de competición notable, el conjunto ilicitano suma seis jornadas consecutivas sin ganar, las tres últimas con derrota, mientras que el conjunto navarro ha vencido en sus dos últimas salidas, ante el Celta (1-2) y el Rayo Vallecano (1-3). Los de Eder Sarabia afrontan su primer momento crítico de la competición, puesto que no saben lo que es ganar este año, circunstancia que les ha llevado a perder su cómoda renta sobre el descenso, del que sólo le separan dos puntos. Técnico y jugadores intentan mantener la tranquilidad y la confianza en el equipo, pero a nadie escapa que el partido ante Osasuna es vital para el futuro inmediato y ante el calendario que se le avecina, con encuentros a domicilio a la vista ante el Athletic Club, Villarreal y Real Madrid.

Osasuna se suma a la lucha por una plaza Europea

El conjunto navarro suma tres victorias en los últimos cuatro partidos, una dinámica que ha cambiado por completo el ánimo del vestuario, dar un paso al frente y reforzar su candidatura a pelear por objetivos más ambiciosos que la simple permanencia. La racha ha tenido un efecto directo en la clasificación. Con siete puntos de margen sobre el descenso, Osasuna ha logrado tomar aire y asentarse en la novena posición. Por delante aparece la Real Sociedad, a solo dos puntos (31), un aliciente más para un equipo que quiere seguir la estela de los donostiarras, revitalizados en los últimos meses. A pesar de la buena racha, el técnico rojillo, el italiano Alessio Lisci, ha mandado un mensaje contundente para evitar cualquier tipo de relajación en la previa: "Si nos quedamos con 29, vamos a bajar. Ganar ayuda a ganar". Las victorias consecutivas en Vallecas y en Vigo han permitido a Osasuna desprenderse de la etiqueta de peor visitante de la categoría, un lastre que comenzaba a pesar.