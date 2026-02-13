Arnau Martínez, en el aire: el Girona estudia su futuro tras un invierno agitado

El Girona FC afronta semanas clave en su planificación deportiva antes del verano. Tras un mercado invernal con varios movimientos, el club catalán mantiene estancadas las negociaciones para renovar a Arnau Martínez, lateral derecho de 22 años. El jugador podría salir en verano si no hay avances, pese a que en enero se rechazaron 14 millones de euros por él

El Girona no ha vivido un invierno tranquilo. Entre ajustes de plantilla, movimientos estratégicos y decisiones de futuro, el club ha ido perfilando lo que será su proyecto para la próxima temporada. En ese escenario, uno de los nombres propios es el de Arnau Martínez.

El lateral derecho, formado en la cantera rojiblanca y hombre de confianza de Míchel durante la presente temporada, atraviesa un momento delicado en lo contractual. Según ha informado Matteo Moretto, las negociaciones para su renovación se encuentran actualmente estancadas. Y ese detalle cambia el tablero.

Arnau tiene contrato hasta 2027, lo que en teoría otorga margen al club. Sin embargo, el mercado no espera. Cuando un futbolista joven, con recorrido en Primera división y experiencia competitiva, entra en el último año de su contrato sin una renovación encarrilada, la posibilidad de una venta empieza a ser real.

Enero ya dejó una pista

Durante el pasado mercado invernal, el Girona rechazó una propuesta de 14 millones de euros por el defensa. La entidad consideró que la cifra no se ajustaba al valor estratégico del jugador y se remitió a sus condiciones contractuales.

Ese rechazo, no obstante, no cierra la puerta al verano. Si las conversaciones no se reactivan en los próximos meses, el club podría verse obligado a replantear su postura para evitar que el activo pierda valor progresivamente.

Arnau Martínez no es un jugador más en Montilivi. A sus 22 años, cumplirá otro año más en abril, ha demostrado madurez táctica, capacidad para proyectarse en ataque y solidez defensiva. Puede actuar como lateral en línea de cuatro o incluso como carrilero en sistemas más abiertos, algo que encaja en la versatilidad que demanda el fútbol actual.

Planificación deportiva de cara al futuro

El Girona no solo piensa en el presente. La dirección deportiva trabaja con una hoja de ruta clara: mantener competitividad sin comprometer la sostenibilidad económica. En ese equilibrio, las renovaciones estratégicas son tan importantes como los fichajes.

La posible salida de Arnau obligaría a acudir al mercado en busca de un perfil similar o a acelerar el crecimiento de alternativas internas. Y eso nunca es una decisión menor en un equipo que ha construido su identidad a partir de automatismos bien trabajados.

Un verano que será decisivo

Si la renovación no avanza, el verano puede convertirse en punto de inflexión. Arnau Martínez es un perfil atractivo para varios clubes europeos y el mercado de laterales jóvenes y formados en España siempre tiene demanda.

En Montilivi son conscientes de ello. La intención inicial es mantenerlo como pieza importante del proyecto, pero la realidad contractual manda. El estancamiento en las conversaciones introduce una variable que hace meses no estaba sobre la mesa con tanta claridad.

El Girona ha demostrado en los últimos años capacidad para anticiparse a los movimientos. Ahora el reto será decidir si Arnau forma parte del plan a largo plazo o si su salida se convierte en una operación estratégica para reinvertir y seguir creciendo.

El tiempo juega en contra del Girona, el verano se acerca y Arnau entrará en su último año de contrato. Una renovación le devolvería el poder para una futura venta. Que las relaciones se rompieran podría llegar a ser desastroso para los gerundenses. Mientras tanto, el conjunto de Míchel se prepara para enfrentar al Barcelona en una nueva jornada de LaLiga.