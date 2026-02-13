El Espanyol identifica y sanciona a las personas que lanzaron objetos en los derbis contra el Barcelona y Girona

La entidad perica ha hecho oficial en un comunicado que ha identificado a dichos aficionados que tuvieron esos actos durante los encuentros ante los de Hansi Flick y Míchel en el RCDE Stadium, por lo que han sido suspendidas como socios

El Espanyol no ha comenzado con buen pie en 2026. El conjunto de Manolo González ha perdido cinco de los encentros que ha disputado en LaLiga EA Sports este año, además del empate frente al Levante. Por otro lado, el equipo perico, tras el lanzamientos de objeto que se producieron en los partidos frente al Barcelona y Girona, ha identificado a las personas que tomaron esa acción y han sido suspendidas como socios. De esta manera, el club ha informado de la decisión tomada contra estos aficionados por los sucesos ocurridos el pasado tres de enero, ante los de Hansi Flick y el 16 del mismo mes frente a los de Míchel.

El Espanyol toma medidas tras el lanzamiento de objetos en el RCDE Stadium

En este sentido, la entidad perica ha sido muy clara a través de su comunicado, condenando los hechos ocurridos en los derbis que tuvieron lugar este año en el RCDE Stadium: "El RCD Espanyol sigue reforzando su compromiso con la erradicación de actitudes, comportamientos y cánticos inapropiados en el estadio, que, además de perjudicar la imagen del club públicamente, conllevan importantes multas económicas. Fruto de estas actuaciones, la entidad ha identificado a cuatro personas relacionadas con los lanzamientos de objetos ocurridos en el pasado derbi ante el FC Barcelona y contra el Girona FC".

De la misma manera, el Espanyol explica que "las identificaciones se produjeron en el último partido disputado en casa ante el Deportivo Alavés, gracias a los protocolos de control y seguimiento establecidos por el club con la colaboración de los cuerpos policiales. Una vez localizadas, estas personas fueron expulsadas del estadio de forma inmediata y, posteriormente, suspendidas como socias. Desde el club se destaca el trabajo constante que se está llevando a cabo para garantizar un entorno seguro, respetuoso y acorde con los valores del deporte, tanto dentro como fuera del terreno de juego. La entidad mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes, jugadores y trabajadores.

El Espanyol explica que es un "referente reconocido en la competición"

Por último, el Espanyol concluye el comunicado de la siguiente manera: "Asimismo, el club reitera su firme voluntad de seguir colaborando con las autoridades y aplicar las medidas disciplinarias necesarias para perseguir y sancionar cualquier conducta contraria a la convivencia y al juego limpio, apelando al comportamiento ejemplar de la gran mayoría de su afición. La afición del RCD Espanyol ha sido reconocida, históricamente, por su civismo y respeto. Agradecemos al conjunto de pericos y pericas que, jornada tras jornada, apoyan al equipo, favorecen el ambiente festivo y de respeto a la grada y contribuyen a que el RCDE Stadium sea un referente reconocido en la competición".

Con ello, el Espanyol encara un partido importante en el día de mañana, con la visita al Celta de Vigo en en el RCDE Stadium. Los de Manolo González intentarán lograr los primeros tres puntos del año ante su afición y contra un equipo que también atraviesa una complicada racha. Por su parte, el conjunto de Claudio Giráldez viene de perder frente al Celta de Vigo, así como de empatar en su partido contra el Getafe y Estrella Roja y 'pinchar' frente a la Real Sociedad.