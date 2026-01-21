El Espanyol ya conoce su sanción por el botellazo a Gazzaniga, portero del Girona

El club blanquiazul ha recibido ya el castigo, impuesto por el Comité de Disciplina de la RFEF, por el incidente que se produjo en este derbi catalán

Muy barato sale lanzar una botella a un jugador en un campo de fútbol. Y si es usted aficionado del Espanyol, más. Ni por ser reincidente. Ya ha salido a la luz el castigo que va a recibir el club catalán por el botellazo a Paulo Gazzaniga durante el derbi catalán del pasado viernes, saldado con 0-2 a favor del Girona.

El Comité de Disciplina de la RFEF le ha impuesto una sanción al club perico con una multa de 3.000€ que se une a la de 300€ que recibió después de la visita del FC Barcelona a Cornellà-El Prat, el pasado 3 de enero. La diferencia entre un partido a otro es que, esta vez, sí alcanzó a darle al meta del conjunto gerundense.

Mientras con el Barça ninguno de los objetos lanzados llegaron a impactar con los jugadores azulgranas, a Gazzaniga sí le alcanzaron con una botella en su espalda después de que Vanat firmara, de penalti, el segundo y definitivo gol del Girona.

Fruto de ello, esta vez, al menos, se ha añadido el apercibimiento de cierre total del RCDE Stadium, dado que el Comité considera lo sucedido como grave y le aplica el artículo 107 del Código Disciplinario relativo a la alteración del orden del partido de carácter grave. Este dice lo siguiente: "Cuando con ocasión de un partido se originen hechos como los que define el artículo 15 del presente ordenamiento, y se califiquen por el/la juzgador/a como graves según las reglas que prevé el invocado precepto en su apartado 2, y se trate de la primera vez en la temporada, el club responsable será sancionado con multa en cuantía de hasta 6.000 euros".

A Gazzaniga le acusaron en la plantilla del Espanyol de provocar a la afición durante el partido para justificar semejante acto vandálico. Parece que el fin justifica los medios en este caso. Y la regla de la proporcionalidad no la toman en cuenta.

Edu Expósito quiere asaltar Mestalla

Mientras tanto, el centrocampista Edu Expósito ha afirmado este miércoles, en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que el equipo trabaja para "dar un golpe encima de la mesa en Mestalla", este sábado contra el Valencia.Preguntado sobre qué debe hacer el conjunto periquito para volver a ganar tras perder de forma consecutiva contra Barcelona (0-2), Levante (1-1) y Girona (0-2), el medio ha apuntado que el equipo "ha hecho las cosas bien para sacar algo más". El jugador sí ha reconocido que deben "estar más acertados en los pequeños detalles".

Edu Expósito, en este sentido, no ha encendido las alarmas tras las derrotas recientes: "Tampoco han sido partidos malos. El equipo siempre ha estado dentro del encuentro. Estamos bien, falta ganar en este 2026, pero yo creo que el bloque está bien". Estas dinámicas, ha señalado, "forman parte de la competición".

Por otra parte, el centrocampista blanquiazul se ha mostrado partidario de reforzar la plantilla en este mercado de invierno. "No sabemos la postura del club, el mercado está abierto, pero con la lesión de nuestro capitán (el delantero Javi Puado) creo que ese jugador nos falta ahora mismo", ha comentado.

Edu Expósito y su futuro en el Espanyol

En el plano personal, el futbolista del Espanyol ha confesado que está en el "mejor momento" de su carrera profesional: "Ahora sólo falta meter algún gol para ayudar al equipo en estas acciones".Edu Expósito termina contrato el 30 de junio de 2027. En cuanto a su futuro, el jugador ha sido contundente en su respuesta: "El club es el que manda siempre y tiene las llaves. Si ellos han sentido que soy importante, no tengo dudas de que mi camino está aquí para mucho tiempo. Al final depende de ellos".