Espanyol 0-2 Girona: El derbi catalán se decide desde los once metros y termina con mucha polémica por el lanzamiento de botellas y una posible sanción al Espanyol

El equipo de Míchel dominó el primer acto y se marchó al descanso por delante en el marcador. En el segundo, se limitó a conservar su victoria atrincherándose atrás y sentenció a la contra. Los de Manolo González lo intentaron de todas las maneras, pero con más corazón que cabeza

Una vez más, el Girona salió triunfal del RCDE Stadium y sigue sin conocer la derrota en este escenario. Y esta vez, encima, se llevó otros tres puntos que le sirven para tomar aire fresco y puro en la tabla y alejar por fin los fantasmas del descenso que le rodeaban esta temporada. Lo hizo con dos penaltis muy discutidos, muy leves, pero que eran. Y el primero, que tuvo que repetirse, fue determinante para que para que los de Montilivi jugaran cómodos y con la ideas mucho más claras en un segundo acto que tuvo otro dominador y donde sentenciarían a la contra.

El primer tiempo comenzó con un Girona más intenso y buscando constantemente la meta perica, pero la defensa albiazul dejó siempre en fuera de juego a los atacantes de Míchel. Con Bryan Gil percutiendo por el carril izquierdo y Vanat peleando todos los balones que llegaban al área, los gerundenses fueron claros dominadores de un primer acto en el que al Espanyol le costó encontrarse. El gesto serio de Manolo González en el banquillo lo decía todo.

Y para colmo, cuando despertaron, ya al final del primer tiempo, el colegiado del encuentro decretó penalti tras un agarrón en un saque de esquina de Omar El Hilali a Hugo Rincón. El agarrón fue muy leve, pero lo suficiente para impedirle rematar en el segundo palo. Dmtrovic, que antes ya había salvado una ocasión clarísima de Lemar, se convirtió en el héroe deteniendo tanto la pena máxima como el posterior rechace de Tsygankov. Sin embargo, el meta serbio se había adelantado y el colegiado navarro, Iosu Gelech, ordenó que se repitiera el lanzamiento de Vanat. A la segunda, el ucraniano no falló. Se la cruzó al lado contrario y, aunque también le adivinó la intención, su disparo fue muy ajustado e imposible de detener. Se prolongó hasta el 52' el primer acto, pero el resultado ya no se movió.

Tras el paso por los vestuarios, el Espanyol mejoró con los cambio que hizo Manolo González. Jofre le dio un cambio de aires al equipo blanquiazul y por la banda derecha rozó el empate en varias ocasiones, pero ahí apareció Gazzaniga para mantener la victoria de los suyos. La más clara la tuvo Cabrera de cabeza a falta de quince minutos, pero el Girona supo atrincherarse y cambiar su sistema ante los cambios pericos. Míchel contrarrestó bien desde el banquillo los movimientos de su compañero de profesión y su equipo controló las embestidas espanyolistas.

Y al final, con el Espanyol buscando el empate con más corazón que cabeza, el Girona amarró su tercera victoria consecutiva con otro penalti en el añadido del segundo tiempo. Esta vez fue fabricado por Asprilla tras una solitaria y velocísima contra y ejecutado otra vez por Vanat. Dos penas máximas para distanciarse aún más de la zona del descenso y seguir recuperando las sensaciones del año pasado. El Espanyol confirmó que no atraviesa su mejor momento de la temporada. Al menos, seguirá una semana más en la quinta plaza de la clasificación.

Lanzamiento de botellas y posible sanción para el Espanyol por reincidencia

La nota negativa del encuentro se produjo tras el 0-2, cuando los aficionados del fondo donde se encontraba Gazzaniga comenzaron a lanzar botellas de agua, impactando una de ellas en el cancerbero del Girona. El partido tuvo que detenerse, porque el meta llegó a encararse con los aficionados, mientras Kike García se lo echaba en cara. Seguramente, dicho momento conlleve sanción para el Espanyol, cuya afición contra el Barcelona ya protagonizó un espectáculo similar, si bien en aquella ocasión las mismas no impactaron con ningún jugador azulgrana.

Ficha técnica:

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sánchez 55'), Cabrera, Calero, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito (Terrats 55'), Pol Lozano (Roca 82'); Dolan (Jofre 45'), Pere Milla (Kike García 70') y Roberto Fernández.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Arnau, Iván Martín; Tsygankov (Joel Roca 82'), Lemar (Francés 72'), Bryan Gil (Asprilla 72') y Vanat.

Goles: 0-1 (48') Vanat, de penalti; 0-2 (93') Vanat, de penalti.

Árbitro: Iosu Gelech (Comité navarro). Amonestó a los locales Omar El Hilali, Rubén Sánchez, Jofre, Roca y Romero; y a los visitantes Arnau, Joel Roca y Vanat.

Incidencias: 28.400 espectadores en el RCDE Stadium.