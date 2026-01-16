Espanyol - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga

El derbi catalán se presenta como un partido clave para ambos equipos: el Espanyol busca mantener su ventaja sobre el Betis, mientras que el Girona sueña con encadenar su tercera victoria consecutiva y acercarse a la zona media

El encuentro que abre la jornada 20 de LaLiga, con la que arranca la segunda vuelta del campeonato, se disputará este viernes 16 de enero y enfrentará a Espanyol y Girona en el RCDE Stadium, en un atractivo derbi catalán.

El Espanyol llega a la cita en una gran posición clasificatoria. El conjunto dirigido por Manolo González ocupa la quinta plaza con 34 puntos, cinco por delante del Real Betis. En sus últimos cinco partidos, los blanquiazules han sumado tres victorias, un empate ante el Levante y una sola derrota frente al Barcelona, dejando muy buenas sensaciones. Además, su fortaleza como local está siendo clave esta temporada: ha conseguido 19 de los 30 puntos posibles en casa, un registro que le sitúa entre los seis mejores equipos de Primera División como local. Ante su afición, el Espanyol quiere prolongar esa dinámica positiva.

El Girona, por su parte, llega en un momento claramente ascendente. El equipo de Míchel encadena dos victorias consecutivas, ante Mallorca y Osasuna, resultados que le han permitido salir de la zona baja y situarse en la decimotercera posición con 21 puntos. En los últimos cinco encuentros, los gerundenses han logrado tres triunfos y dos derrotas, estas últimas frente al Atlético de Madrid y el Elche. A domicilio, el Girona ha mostrado un rendimiento irregular, con 9 puntos sumados en 9 salidas, aunque confía en dar un golpe de efecto en este derbi para seguir escalando posiciones.

Espanyol No Iniciado - Girona

El balance histórico entre ambos equipos es ligeramente favorable al Girona. En los 13 enfrentamientos disputados, los de Montilivi se han impuesto en seis ocasiones, se han registrado cuatro empates y el Espanyol ha logrado tres victorias.

RCD Espanyol - Girona FC: fecha y horario del partido de la jornada 20 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Espanyol y el Girona, tendrá lugar este viernes 16 de enero a las 21:00 horas, en el RCDE Stadium.

RCD Espanyol - Girona FC: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111) y a través de LaLiga TV Bar. Por otro lado, se podrá seguir de manera totalmente gratuita a través de DAZN, al ser el partido de esta jornada que dan en abierto.

RCD Espanyol - Girona FC: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este viernes entre el Espanyol y el Girona, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la vigésima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.