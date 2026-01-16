Espanyol - Girona: en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto perico recibe a los de Míchel con ganas de seguir acomodado en las zonas europeas de la tabla. Los visitantes necesitan sumar para seguir alejándose de la zona peligrosa

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí para narraros lo que acontece en este derbi catalán que enfrentará al Espanyol y al Girona en el RCDE Stadium . En menos de dos horas comenzará a rodar la pelota en un escenario que mide a dos equipos con necesidades diferentes. Los locales quieren recuperar su racha positiva para seguir acomodado en la zona europea y los visitantes necesitan sumar si no quieren verse de nuevo metidos en la pelea por la permanencia, que cada vez está más cara este año y con más equipos implicados.

Y Manolo González, técnico del Espanyol, no se fía de la temporada tan irregular que está viviendo su rival de esta noche.

Míchel eleva el orgullo del Girona antes de visitar al Espanyol: “Peleamos por unos colores, una ciudad y una provincia”

Míchel, por su parte, ha intentado motivar a los suyos de otra manera para visitar a los pericos.

El Girona ha comunicado horas antes del partido la baja de Stuani.

Y a falta todavía de que se confirmen los once iniciales de ambos equipos, os dejo ambas convocatorias.

El Espanyol, quinto clasificado, y el Girona, que ya es decimotercero tras conseguir tres victorias en los últimos cuatro partidos, inaugurarán este viernes (21:00 horas) la segunda vuelta de LaLiga EA Sports con un derbi en el que buscarán ganar para continuar mirando hacia arriba.

El equipo de Manolo González afronta el duelo como una oportunidad para volver a la senda del triunfo, tras perder contra el Barcelona (0-2) y empatar ante el Levante (1-1), y superar además a un equipo con una rivalidad creciente. Y es que el vestuario blanquiazul tiene presente el 4-1 que el Girona endosó al cuatro periquito en Montilivi el curso pasado, un varapalo contundente para el Espanyol, entonces en una situación delicada.

El Girona, en cambio, llega a la cita con 13 puntos menos que su rival (21 por 34), pero en una dinámica más positiva. Ya fuera de las plazas de descenso, atraviesa el mejor momento de un curso con las victorias contra Real Sociedad (1-2), Mallorca (1-2) y Osasuna (1-0) como punto de inflexión.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla blanquiazul, la baja más sonada es la del delantero Javi Puado, con una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. González actualizará el estado del equipo en la rueda de prensa de esta tarde en el RCDE Stadium.

En el derbi podría debutar con el Girona el atacante argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, y que está a la espera de ser inscrito en cuanto se cierre la salida del centrocampista colombiano Jhon Solís, pendiente de resolver su contrato.

Así, el técnico del conjunto gerundense, Míchel Sánchez podría repetir el once que ganó al Mallorca con un gol de Vladyslav Vanat, en racha como Viktor Tsygankov. Los dos ucranianos han hecho los cinco últimos goles del equipo.

Son baja el centrocampista Azzedine Ounahi, en la Copa África, los lesionados Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Portu, Abel Ruiz y Axel Witsel y el expulsado Lass Kourouma. Míchel ha explicado que Abel Ruiz y Witsel podrían jugar "si fuera una final", pero hay que valorar "si es el mejor momento para arriesgar o no".

Las estadísticas del derbi son favorables al Girona, que nunca ha perdido en sus visitas al feuda blanquiazul en LaLiga. Los cinco duelos precedentes se han saldado con dos empates (el último en la temporada 2024-25, 1-1) y tres victorias. Los blanquiazules desean revertir esta tendencia y dar una alegría a su afición.