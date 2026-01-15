Míchel eleva el orgullo del Girona antes de visitar al Espanyol: “Peleamos por unos colores, una ciudad y una provincia”

En la previa del Espanyol - Girona, el técnico rojiblanco, Míchel Sánchez, compareció ante los medios para analizar a su rival, hablar de algunos nombres propios y repasar la situación de su equipo, que empieza a encontrar buenos resultados en su juego

El Girona tiene una reñida cita en LaLiga para la jornada 20. El equipo de Míchel se desplaza a tierras catalanas para medirse al Espanyol en el RCDE Stadium. Tras iniciar el año con dos victorias consecutivas, el conjunto gerundense quiere seguir por la senda del triunfo para terminar de alejarse de los puestos de descenso.

En la previa del duelo, el entrenador rojiblanco compareció ante los medios para repasar el buen estado de forma del equipo, analizar a su rival y hablar de algunos nombres propios, como el recién llegado Echeverri, con el que es “optimista”, y Ounahi, quien sigue concentrado con la Selección de Marruecos en la Copa África mientras “está en un proceso de recuperación”.

Una convocatoria que se hace esperar

La convocatoria para el encuentro tendrá que esperar, así lo ha querido Míchel, que espera ver el progreso de varios jugadores que acarrean molestias. Con tiempo aún hasta el encuentro, programado para el viernes 16 de enero a las 21.00 horas, el técnico prefiere esperar: “Alguno otro puede llegar y lo veremos mañana, si son capaces de estar en el equipo”.

Otro motivo de la decisión es la salida de Jhon Solís. El centrocampista colombiano pondrá rumbo al Birmingham de la Championship, la Segunda división inglesa. Así lo anunció el técnico: “La salida de Solís está hecha o está casi hecha y por eso los papeles no sé si llegarán, pero la convocatoria es porque tienen entrenamiento”.

Sobre sus jugadores, también repasó el estado de las bajas, con Abel Ruiz y Axel Witsel que ganan enteros para estar en Cornellá. En el caso del delantero español, está en la fase final de su recuperación: “Está más o menos disponible, pero la sensación es que tenemos que esperar un poco más”. Mientras que, el belga, en un estado más dudoso, presenta una decisión difícil donde habrá que evaluar si “es el mejor momento para asumir un poco de riesgo o no”.

Elogios para un Espanyol “muy agresivo”

Además de repasar el estado de su plantilla, Míchel tuvo hueco para analizar al rival, un Espanyol que se ha ganado el sobrenombre de ‘equipo revelación’. En palabras del preparador madrileño, el conjunto perico es “un equipo muy agresivo en el paso adelante y en las segundas jugadas, y con capacidad de llegar a la portería contraria en poco tiempo”.

Aprovechó también para mandar un mensaje de apoyo a Javi Puado, al que le desea “una muy buena recuperación” tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, perdiéndose lo que resta de temporada.

Finalmente, el técnico del Girona quiso darle gran importancia al encuentro, donde una victoria terminaría de consagrar al equipo en media tabla, dejando atrás el pozo del descenso: “Es un partido especial y todos lo sabemos, pero no dejan de ser tres puntos”.

El Girona llega a Cornellá con la intención de sumar algo más de tres puntos. Quieren dejar atrás el recuerdo de un año gris, donde la primera mitad de la temporada estuvo marcada por el descenso, para poder centrarse en lograr la ansiada permanencia, teniendo en mente que pelean por “unos colores, una ciudad y una provincia”. Un mensaje emotivo de cara al derbi catalán.