Ounahi acelera los plazos y mantiene en vilo al Girona desde la Copa África

El centrocampista marroquí, Azzedine Ounahi, ha decidido continuar con la Selección de Marruecos pese a su lesión en el sóleo, convencido de que podrá reaparecer antes de lo previsto. En Montilivi siguen su evolución con cautela, atentos a un escenario que ha pasado del pesimismo inicial a una expectativa sorprendentemente optimista

En Girona, el parte médico de Azzedine Ounahi se ha convertido en un seguimiento casi diario. No tanto por lo que se comunica oficialmente, sino por lo que transmite el propio jugador desde la concentración de Marruecos. Lo que en un primer momento apuntaba a una ausencia prolongada, con un margen de cinco a seis semanas fuera de los terrenos de juego, ha dado paso a un relato muy distinto, marcado por el optimismo y la confianza del futbolista.

La lesión en el sóleo de la pierna izquierda, siempre delicada por los tiempos de recuperación que suele exigir, llegó en un momento especialmente sensible del curso. Ounahi es una de las piezas que mejor explican el equilibrio del Girona en el centro del campo, y su ausencia obligaba a Míchel a reajustar un engranaje que venía funcionando con regularidad. Sin embargo, el propio jugador ha abierto un escenario inesperado.

La decisión de quedarse con Marruecos

Lejos de regresar a Girona para iniciar la recuperación bajo la supervisión directa del club, Ounahi optó por permanecer concentrado con su Selección en plena Copa África. Una elección que generó dudas iniciales, pero que empieza a encontrar sentido tras sus recientes declaraciones. El internacional marroquí está siguiendo un plan específico de rehabilitación y confía en que ese trabajo intensivo le permita volver antes de lo previsto.

“Estoy mejorando significativamente”, aseguró, dejando claro que su objetivo es estar disponible incluso para la semifinal o posible final del torneo. Un mensaje que contrasta con las palabras del seleccionador Walid Regragui, quien había hablado abiertamente de una baja de entre cinco y seis semanas.

Un plazo que rompe los esquemas médicos

Si se cumplen los plazos que maneja el propio futbolista, Ounahi podría reaparecer tras poco más de una semana de baja. Un periodo prácticamente inédito para una lesión de este tipo. En Girona sigue optando por la prudencia, pero el optimismo empieza a abrirse paso, sobre todo porque el jugador transmite buenas sensaciones físicas.

Eso sí, su presencia en la jornada 20 de LaLiga está descartada. Marruecos ya está en semifinales y, en caso de derrota, debería disputar el partido por el tercer y cuarto puesto, que coincide en fechas con el Girona - Espanyol. El foco, por tanto, se sitúa en la jornada 21 como posible punto de regreso.

Expectación en Montilivi y más allá

El Girona, mientras tanto, mantiene una comunicación constante con el entorno del jugador y la federación marroquí, tratando de equilibrar el deseo del futbolista con la necesidad de no asumir riesgos innecesarios.

El escenario sigue abierto. Lo que parecía una ausencia larga se ha transformado en una cuenta atrás inesperada. Y en Montilivi, sin lanzar campanas al vuelo, ya se preparan para una posible noticia positiva: recuperar antes de tiempo a un futbolista que marca diferencias justo cuando el equipo ha logrado salir del descenso.