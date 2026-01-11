El Birmingham se muestra decidido a fichar a Jhon Solís y lanza una oferta por su llegada

El jugador del Girona tiene la puerta abierta para salir en el presente mercado de fichajes y cuenta con el interés del conjunto inglés, además de Tigres, que ha presentado una propuesta por su incorporación

El Girona se mueve en el mercado de fichajes de invierno, consciente de que puede ser clave de cara a la segunda parte de la temporada. Pese a las dos victorias que ha logrado el conjunto de Míchel, ante Osasuna y Mallorca en este 2026, la entidad sigue perfilando los movimientos en su plantilla y uno de ellos puede ser la salida de Jhon Solís. El jugador colombiano, que recibió el interés del Oporto el pasado verano, cuenta con una oferta del Birmingham para firmar su fichaje. Además, el club inglés cuenta con la competencia de Tigres, de México.

Jhon Solís, cada vez más cerca de salir del Girona

El Girona, que ayer venció a Osasuna en Montilivi, podría despedirse de Jhon Solís en este mercado de fichajes. Por un lado, el periodista especializado en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, ha informado que Tigres realizó una propuesta por el fichaje del futbolista colombiano. Además, la misma fuente añade que la operación sería una cesión con opción de compra, pero ambos clubes no han llegado de momento a un acuerdo para dar luz verde al movimiento. Por otro lado, la Cadena Ser ha explicado que el Birmingham también ha dado un paso en firme y ha lanzado un oferta para el centrocampista de 21 años. De esta manera, todo queda en el aire con el exjugador de Atlético Nacional, que tiene un contrato hasta 2028 con el conjunto de Míchel, por lo que el equipo interesado deberá pagar la cláusula para lograr el fichaje.

Por otra parte, cabe destacar que Jhon Solís ha jugado 14 partidos esta temporada con el Girona. Además, Míchel, que valoró ayer la lesión de última hora de Witsel, le dejó fuera de la convocatoria del partido contra Osasuna. De esta manera, el técnico valoró la situación del colombiano y las opciones de realizar fichajes en el actual mercado invernal: "Evidentemente la salida de Solís implicará tener más soluciones en el centro del campo. En esta posición estamos cortos y para mí es muy importante mejorar ahí. Mi pensamiento es el partido de mañana, no sé qué más podemos hacer. Hay contratos y cosas personales de los jugadores y lo hemos de respetar. Me gustaría contar lo antes posible con Echeverri, pero la situación es así. Ya está".

La salida de Jhon Solís podría acelerar nuevos fichajes

Por ello, la salida de Jhon Solís sigue siendo una opción real, en el que las negociaciones se siguen dando entre todos los clubes, en este caso, con Tigres y Birmingham como equipos más interesados en su contratación. En cualquier caso, el equipo pondrá el foco en el encuentro del próximo viernes ante el Espanyol, correspondiente a la jornada número 20 de LaLiga EA Sports. Para ello, Míchel no podrá contar seguro con Lass, que vio ante Osasuna la tarjeta roja por la tangana sucedida en el término final del duelo. Además, más allá del centrocampista colombiano, Livakovic sigue trabajando en poder firmar su salida, con el objetivo de tener minutos para llegar en la mejor forma posible al Mundial de 2026.