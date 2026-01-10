Girona 1-0 Osasuna: Vanat da un alivio a Míchel y tranquilidad en la clasificación de LaLiga EA Sports

El conjunto de Míchel firma su segunda victoria consecutiva, con pleno en este 2026, gracias al gran tanto del delantero ucraniano de tacón en la primera parte, que da los tres puntos al conjunto catalán y un respiro en la tabla del campeonato doméstico

El Girona recibió en el día de hoy a Osasuna, en el encuentro que corresponde a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Míchel, que venía de ganar al Mallorca en Son Moix, introducía un solo cambio en el once inicial, ya que Witsel sufrió una lesión de última hora que le obligó a quedarse fuera, por lo que entró Hugo Rincón. Por otro lado, Alessio Lisci, que valoró en rueda de prensa la competencia con la llegada de Javi Galán, repitió la misma alineación que decidió contra el Athletic Club, en el duelo del sábado pasado disputado en El Sadar.

Vanat vuelve a ver puerta por segundo partido consecutivo

Por un lado, Míchel, que habló sobre los planes del Girona en el mercado de fichajes, introdujo el siguiente once inicial ante Osasuna: Gazzaniga, Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Hugo Rincón, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Vanat y Bryan Gil. Por otro lado, Alessio Lisci decidió comenzar con Sergio Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán, Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz, Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz. De esta manera, el técnico del conjunto catalán eligió a Hugo Rincón por la baja de Witsel, que sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha. De esta manera, los dos equipos comenzaron intensamente en la presión de balón, en la salida del esférico por parte del otro conjunto. Sin embargo, ambas plantillas tuvieron problemas de cara a puerta, ya que el primer disparo llegó en el minuto 44, cuando Vanat logró el único gol de los primeros cuarenta y cinco minutos. El delantero ucraniano aprovechó una gran acción de Álex Moreno por banda izquierda, llegaba al área de Osasuna y regalaba un pase al jugador de 24 años que, de tacón, batía a Sergio Herrera para desatar la euforia en Montilivi.

De esta manera, el Girona, que sigue pendiente de lo que ocurra con Livakovic y Ter Stegen, se fue al descanso con ventaja en el marcador. La segunda parte comenzó con la mala noticia de la tarjeta amarilla de Moncayola, que le hará perderse el próximo partido de Osasuna en LaLiga EA Sports, que será contra el Real Oviedo en El Sadar. La posesión se mantenía muy igualada, con un 49% para los de Míchel y un 51% para los de Alessio Lisci, que buscaban intensamente el empate. Por otro lado, el equipo visitante se mostró más intenso logrando el gol, aunque el propio Vanat iba a volver a derribar la puerta de Sergio Herrera, pero la acción quedó anulada por fuera de juego, tal y como señaló Hernández Hernández.

Algo más de 20 minutos tardó Alessio Lisci en hacer el primer cambio de Osasuna, dando entrada a Moi Gómez por Moncayola, que tenía tarjeta amarilla. Sin embargo, el equipo visitante no conseguía llegar a la portería de Gazzaniga con claridad, ante un Girona que defendía de manera muy sólida durante toda la segunda parte y en el partido en general. No obstante, Rubén García con un disparo al larguero y Lucas Torró, dentro del área local, tuvieron dos de las mejores ocasiones para poner el empate en el marcador. Finalmente, el conjunto de Míchel se terminó llevando los tres puntos y firmando su segunda victoria consecutiva, haciendo pleno en este 2026, gracias al gol de tacón de Vanat en la primera parte.

Tras ello, el Girona viajará hasta Barcelona para enfrentarse al Espanyol en el RCDE Stadium, en un encuentro fijado para el viernes 16 de enero a las 21:00. Por otro lado, los de Míchel volverán a jugar en Montilivi el día 26, donde recibirán al Getafe de Bordalás. Diferente el escenario para Osasuna, que jugará ante la Real Sociedad el próximo martes el duelo de octavos de final de Copa del Rey. Además, el conjunto de Alessio Lisci jugará en El Sadar frente al Real Oviedo, el 17 de enero y disputarán la jornada 21 ante el Rayo Vallecano, fijado para el 24 del mismo mes.

- Ficha técnica:

1 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón (Lass, min. 80), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Arnau, Iván Martín; Tsygankov, Lemar (Joel Roca, min. 79), Bryan Gil (Alejandro Francés, min. 79); y Vanat (Stuani, min. 88).

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán (Abel Bretones, min. 75); Moncayola (Moi Gómez, min. 68), Torró; Víctor Muñoz (Kike Barja, min. 85), Aimar, Rubén García (Raúl, min. 75); y Budimir.Gol: 1-0, min. 44: Vanat.

Árbitro: Alejandro José Hernández (comité canario). Amonestó a los locales Vanat (min. 85) y Joel Roca (min. 90+3) y a los visitantes Moncayola (min. 46), Javi Galán (min. 70), Aimar (min. 90+6), Aitor Fernández (min. 90+7) y Sergio Herrera (min. 90+7). Expulsó al local Lass (min. 90+5).

Incidencias: Partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado ante 12.059 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.