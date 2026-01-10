Alineaciones Girona - Osasuna: Alineación probable de Girona y Osasuna en la jornada 19 de LaLiga

El conjunto gironí quiere su segunda victoria consecutiva para distanciarse de los puestos de descenso enfrente un Osasuna que fuera de Pamplona le cuesta mucho ganar

El Girona se mide a Osasuna este sábado a partir de las 18:30 horas en el estadio de Montilivi, en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión para ambos equipos y cambiar la dinámica del que salga vencedor.

El conjunto dirigido por Míchel llega a la cita en la decimoséptima posición, un puesto por encima del descenso, con 18 puntos, los mismos que Mallorca y Real Sociedad. En las últimas jornadas, el Girona ha mostrado una clara mejoría tanto en el juego como en los resultados, con 7 puntos sumados de los últimos 15 posibles, una dinámica que invita al optimismo.

Osasuna, por su parte, ocupa la duodécima plaza con 19 puntos, los mismos que el Alavés. El equipo navarro ha obtenido 8 puntos en sus últimos cinco partidos ligueros, aunque su gran asignatura pendiente sigue siendo el rendimiento lejos de El Sadar. A domicilio solo ha logrado 2 puntos y todavía no conoce la victoria fuera de casa esta temporada.

Bajas del Girona FC - CA Osasuna

El Girona afronta el encuentro con un panorama complicado en el apartado médico. Juan Carlos Martín continúa de baja por una lesión de rodilla y no tiene fecha clara de regreso. A ello se suman las ausencias de Portu, Donny van de Beek y Ounahi. El marroquí sufre una lesión en el sóleo y estará fuera hasta mediados de febrero, mientras que Portu se perderá lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior. Van de Beek, por su parte, continúa recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y no volverá hasta, al menos, el mes de mayo. Además, el joven Ricard Artero, operado del tobillo, acumula más de 295 días de baja y sigue sin una fecha concreta para su regreso. En el apartado ofensivo, Abel Ruiz y Cristhian Stuani son duda para el choque.

El parte de bajas de Osasuna es mucho menos extenso. El conjunto rojillo solo tiene confirmada la ausencia de Iker Benito, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior durante un partido de Copa del Rey y estará varios meses fuera. Además, Boyomo no estará disponible al encontrarse concentrado con la selección de Camerún para disputar la Copa África.

Míchel quiere enganchar al Girona a la salvación

Hace solo un mes parecía impensable, pero el Girona tiene ahora una oportunidad de oro para alejarse de los puestos de descenso. Una victoria le permitiría encadenar su segundo triunfo consecutivo, un escenario que refuerza el discurso optimista de Míchel, que apostará por el mismo once que ganó al Mallorca la pasada jornada en Son Moix.

Bajo palos seguirá Gazzaniga, fijo para el técnico madrileño. En defensa, los laterales serán Arnau Martínez y Álex Moreno, mientras que el eje lo formarán dos hombres intocables en el esquema gironí: Daley Blind y Vitor Reis. El centro del campo estará compuesto por un tridente que ha mejorado el equilibrio del equipo, con Iván Martín, Lemar y Witsel, encargados de sostener al Girona y darle continuidad al juego. En ataque, Vanat será la referencia ofensiva, con Tsygankov y Bryan Gil como escuderos para aportar velocidad y desborde por las bandas.

Lisci, ante el reto de ganar fuera de casa

Osasuna llega a Montilivi con una asignatura pendiente muy clara: todavía no ha ganado a domicilio. El equipo de Alessio Lisci busca romper esa mala dinámica y empezar el año con un golpe sobre la mesa, aunque el técnico italiano mantiene su confianza en el bloque habitual.

Sergio Herrera será el guardián de la portería rojilla. En defensa, Herrando y Catena formarán la pareja de centrales, con Rosier y Javi Galán en los costados. En la medular, Moncayola y Lucas Torró -ambos apercibidos con cuatro tarjetas- llevarán el timón del juego navarro. Por delante, Aimar Oroz actuará como enganche, una pieza clave por su calidad y capacidad para marcar diferencias. En las bandas estarán Rubén García y Víctor Muñoz, dos balas para castigar al rival, mientras que Budimir, máximo goleador del equipo, será la referencia ofensiva y la gran baza para asaltar Montilivi.

Onces probables del partido Girona FC - CA Osasuna, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga

Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.

: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.