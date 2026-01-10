Girona - Osasuna, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Los de Míchel reciben al conjunto de Alessio Lisci en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 del campeonato doméstico, al que llegan tras ganar y empatar, respectivamente, en sus anteriores duelos

Por un lado, el Girona viene de ganar al Mallorca en Son Moix y de perder en casa contra el Atlético de Madrid, lo que deja a los de Míchel en la decimoséptima posición con 18 puntos.

Por otro lado, Osasuna viene de empatar ante el Athletic Club y de ganar al Alavés por goleada, por lo que los de Alessio Lisci se sitúan decimocuartos con 19 puntos.

La vuelta de Stuani a la convocatoria más de un mes después. Su último fue partido fue contra el Betis el pasado 23 de noviembre.

Girona y Osasuna se ven las caras en el día de hoy, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel reciben al conjunto de Alessio Lisci tras ganar el último partido del campeonato doméstico ante el Mallorca en Son Moix. De esta manera, el técnico madrileño quiso analizar el encuentro valorando también el mercado de fichajes de enero, en el que podría haber fichajes o salidas durante este mes. Por su parte, el equipo navarro llega tras empatar frente al Athletic Club en El Sadar, en el primer duelo de 2026. Además, el colegiado del choque será Alejandro Hernández, que estará acompañado de Carlos del Cerro, en el VAR.

Míchel, con muchas bajas importantes

De esta manera, Míchel valoró el enfrentamiento contra el equipo de Alessio Lisci, que destacó el fichaje de Javi Galán y la competencia actualmente. Además, el técnico del Girona habló de las novedades en la convocatoria para el partido de hoy: "Recuperamos a Stuani, que ha entrenado con normalidad. Livakovic también ha vuelto con nosotros tras las fiestas e irá citado. Siguen lesionados Pourtu, Juan Carlos, Van de Beek y Abel Ruiz. Ounahi está lesionado en la Copa África. Artero ya está entrenando con el equipo, pero ahora mismo le falta ritmo. El resto todos están bien".

Por ello, se confirma el regreso de Livakovic, aunque su situación pone en alerta a la portería del Girona. El croata sigue con su deseo de salir del conjunto de Míchel pero todavía no ha alcanzado un acuerdo con uno de los equipos interesados en su fichaje. Por otro lado, el equipo catalán viene de ganar al Mallorca en Son Moix, pero perdió en casa ante el Atlético de Madrid, lo que les deja decimoséptimos en la clasificación de LaLiga EA Sports, a tan solo dos puntos del Valencia, que se encuentra en la zona de descenso.

Alessio Lisci, en busca de la primera victoria de 2026

Por su parte, Alessio Lisci analizó las amenazas del Girona, con el que se verá hoy las caras a partir de las 18:30: "Es un equipo que cuando tiene el balón, tiene muy claro lo que debe hacer. Genera ocasiones con bastante claridad, aunque no se está plasmando en muchos goles. Tienen un punto menos que nosotros. El Girona no es que haya estado mal. Lo que pasa es que le penalizaban algunos errores en salida. Tienen un muy buen entrenador, una buena plantilla y un club que hace las cosas bien. La situación tenía que mejorar porque trabajan bien. Ahora están mejor".

Además, cabe recordar que Osasuna viene de empatar contra el Athletic Club en El Sadar, pero golearon por 3-0 al Alavés en su casa, por lo que intentarán buscar una nueva victoria, la primera de 2026, para dejar de mirar los puestos de descenso. Los de Alessio Lisci se sitúan en la decimocuarta posición con 19 puntos, a la espera de cómo finalice la presente jornada 19.