Girona - Osasuna, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online
Los de Míchel reciben al conjunto de Alessio Lisci en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 del campeonato doméstico, al que llegan tras ganar y empatar, respectivamente, en sus anteriores duelos
Girona
Osasuna
Minuto a minutoActualizar narración
De la misma manera, hacen lo propio los porteros del Girona, con Livakovic y Gazzaniga al frente.
¡Saltan los porteros de Osasuna al césped de Montilivi, con Sergio Herrera a la cabeza!
La situación de Livakovic sigue dejando en alerta la portería del Girona, con la opción de Ter Stegen aún viva de cara al presente mercado de fichajes.
La vuelta de Stuani a la convocatoria más de un mes después. Su último fue partido fue contra el Betis el pasado 23 de noviembre.
¡Menos de una hora para el comienzo del partido! ¡Ya están ambos equipos en Montilivi!
El Girona informa que Witsel sufre una lesión en la pierna derecha y su evolución marcará el regreso a los entrenamientos.
Así luce Montilivi a falta de poco más de una hora para el comienzo del partido.
Hugo Rincón, la única novedad en el once de Míchel, que deja a Witsel fuera de la alineación.
¡ONCE DEL GIRONA! Míchel, por su parte, empieza con Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Hugo Rincón, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.
Alessio Lisci repite el mismo once que salió ante el Athletic Club la pasada jornada, con la titularidad de Javi Galán en el lateral izquierdo.
¡ONCE DE OSASUNA! Alessio Lisci comienza con Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.
¡Ya está Osasuna en Montilivi! Así ha sido su llegada tal y como publica el club en redes sociales.
A la espera de conocer los onces de Girona y Osasuna, estas son las alineaciones probables de ambos equipos.
¡Todo preparado en el vestuario del Girona!
Esta es la convocatoria que presenta Alessio Lisci para visitar al Girona.
Por otro lado, Osasuna viene de empatar ante el Athletic Club y de ganar al Alavés por goleada, por lo que los de Alessio Lisci se sitúan decimocuartos con 19 puntos.
Por un lado, el Girona viene de ganar al Mallorca en Son Moix y de perder en casa contra el Atlético de Madrid, lo que deja a los de Míchel en la decimoséptima posición con 18 puntos.
El colegiado del choque será Alejandro Hernández, que estará acompañado de Carlos del Cerro, en el VAR.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Girona y Osasuna, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports.
¡COMENZAMOS!
Girona y Osasuna se ven las caras en el día de hoy, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel reciben al conjunto de Alessio Lisci tras ganar el último partido del campeonato doméstico ante el Mallorca en Son Moix. De esta manera, el técnico madrileño quiso analizar el encuentro valorando también el mercado de fichajes de enero, en el que podría haber fichajes o salidas durante este mes. Por su parte, el equipo navarro llega tras empatar frente al Athletic Club en El Sadar, en el primer duelo de 2026. Además, el colegiado del choque será Alejandro Hernández, que estará acompañado de Carlos del Cerro, en el VAR.
Míchel, con muchas bajas importantes
De esta manera, Míchel valoró el enfrentamiento contra el equipo de Alessio Lisci, que destacó el fichaje de Javi Galán y la competencia actualmente. Además, el técnico del Girona habló de las novedades en la convocatoria para el partido de hoy: "Recuperamos a Stuani, que ha entrenado con normalidad. Livakovic también ha vuelto con nosotros tras las fiestas e irá citado. Siguen lesionados Pourtu, Juan Carlos, Van de Beek y Abel Ruiz. Ounahi está lesionado en la Copa África. Artero ya está entrenando con el equipo, pero ahora mismo le falta ritmo. El resto todos están bien".
Por ello, se confirma el regreso de Livakovic, aunque su situación pone en alerta a la portería del Girona. El croata sigue con su deseo de salir del conjunto de Míchel pero todavía no ha alcanzado un acuerdo con uno de los equipos interesados en su fichaje. Por otro lado, el equipo catalán viene de ganar al Mallorca en Son Moix, pero perdió en casa ante el Atlético de Madrid, lo que les deja decimoséptimos en la clasificación de LaLiga EA Sports, a tan solo dos puntos del Valencia, que se encuentra en la zona de descenso.
Alessio Lisci, en busca de la primera victoria de 2026
Por su parte, Alessio Lisci analizó las amenazas del Girona, con el que se verá hoy las caras a partir de las 18:30: "Es un equipo que cuando tiene el balón, tiene muy claro lo que debe hacer. Genera ocasiones con bastante claridad, aunque no se está plasmando en muchos goles. Tienen un punto menos que nosotros. El Girona no es que haya estado mal. Lo que pasa es que le penalizaban algunos errores en salida. Tienen un muy buen entrenador, una buena plantilla y un club que hace las cosas bien. La situación tenía que mejorar porque trabajan bien. Ahora están mejor".
Además, cabe recordar que Osasuna viene de empatar contra el Athletic Club en El Sadar, pero golearon por 3-0 al Alavés en su casa, por lo que intentarán buscar una nueva victoria, la primera de 2026, para dejar de mirar los puestos de descenso. Los de Alessio Lisci se sitúan en la decimocuarta posición con 19 puntos, a la espera de cómo finalice la presente jornada 19.