Míchel explica los planes del Girona en el mercado: el rol de Echeverri, la salida de Livakovic, la lesión de Ounahi, la venta de Solís...

El técnico del Girona ha analizado el partido de este sábado frente a Osasuna pero la rueda de prensa ha girado en torno al mercado de fichajes

Con mucho trabajo y sacrificio Míchel ha conseguido sacar al Girona de los puestos de descenso tras el último triunfo en Son Moix frente al Mallorca. Sin embargo, el peligro no está ni mucho menos lejos, y bien lo sabe el técnico madrileño, que hoy ha comparecido en sala de prensa para analizar cómo está el vestuario y en qué condiciones afronta el duelo de este sábado frente a Osasuna en Montilivi.

"Echeverri no puede estar porque todavía no tiene ficha y ahora mismo no está hecha la salida de Solís, que no está para mañana, no ha entrenado hoy, a la espera de su futuro, pero ahora mismo ni él ha salido ni Claudio puede estar con nosotros mañana. Recuperamos a Stuani, hoy ha entrenado con normalidad y está para mañana. Y Livakovic también, que ha vuelto de las fiestas y ahora mismo no ha salido y también está con nosotros. El resto continúan lesionados: Portu, Juan Carlos, Donny van de Beek, Abel Ruiz, y no sé si alguna cosa más. Artero ya está entrenando con el equipo, pero ahora mismo está falto de ritmo y el resto, todo el mundo, está bien".

Osasuna, el rival

"Es un partido muy importante para nosotros. Finalizar la primera vuelta con 21 puntos sería, fuera del descenso, un aprobado, un raspado, pero aprobado. Y lo que les he dicho a los jugadores: todo lo que no sea una victoria estaremos a menos uno o más dos puntos del objetivo que teníamos como equipo. Si finalizamos con 21, estamos dentro de ese objetivo y aprobados. Será un partido difícil, complicado, para mí es un muy buen equipo. Puede jugar con cinco atrás, puede jugar con cuatro; en los últimos partidos ha hecho línea de cuatro, pero depende mucho de la posición de Moncayola. No cambian mucho el estilo, pero sí la posición de algún jugador. Tienen jugadores diferenciales, Aimar Oroz, Budimir, muy buenas bandas, velocidad y buenas entradas, y tiene puntos de remate. En defensa son un equipo muy compacto y en defensa de áreas muy bueno. Partido dificilísimo, complicado, y tenemos que dar nuestra mejor versión. Queremos terminar la primera vuelta con 21 puntos, necesitamos hacer un partidazo, necesitamos a nuestra gente. Ya he dicho que Montilivi tiene que ser muy importante en esta segunda vuelta y mañana finaliza la primera vuelta y necesitamos a nuestra gente, más que nunca".

Cómo gestiona los rumores del mecado con sus jugadores

"De la mejor manera. Hay que centrarse en los partidos y en los jugadores que puedan jugar. No más. Y hablar con la gente, sobre todo con jugadores a los que les salen nombres, que puede salir uno, otro, llegar uno, otro. He hablado con la gente para dar tranquilidad y, sobre todo, tener claro quién está para jugar y quién no. No más, pero centralizarlo todo en el día de mañana. Es muy importante"

El estado anímico del vestuario y la importancia de Stuani o Portu

"El vestuario está muy bien. La mentalidad es buena. Ya he dicho que necesitábamos cambiar cosas. El otro día dimos un paso adelante que es muy importante para nosotros para sentir que somos un equipo que puede competir en cualquier escenario contra el estilo que sea. El equipo está muy bien, concentrado y preparado para mañana. Stuani es muy importante para todo, por su mentalidad y por el sentimiento de pertenencia que tiene al club, dentro y fuera. Es un jugador clave para nosotros y también Portu, que está aquí en el día a día. Son jugadores que es muy importante que la gente sienta que están dentro del equipo".

La situación de Livakovic

"De otros jugadores no puedo hablar, pero de Livakovic la realidad es que él continúa pensando que tiene que salir y nosotros también. Tenemos que esperar porque no hay ninguna resolución de su situación, no por parte nuestra, pero sí de él y de otros clubes. Mañana vendrá en la convocatoria, pero la sensación es que no está para jugar con nosotros".

La salida de Solís y la llegada de Echeverri

"Mi pensamiento es el partido de mañana. No sé qué pueden hacer más, pero hay contratos y situaciones personales y profesionales de un jugador que tenemos que respetar. Me gustaría contar lo antes posible con Claudio, pero la situación es así. Tengo que pensar en otras cosas y ya está. Espero que haya una solución pronto, pero veremos. En el mercado del fútbol pasan muchas cosas".

El rendimiento de Osasuna a domicilio

"Cuando miro al rival miro cómo juega en casa y fuera, pero no he visto diferencias, es la realidad. En El Sadar son un equipo que tiene una energía especial para el campo, quizás fuera esa situación no pasa. En la manera de jugar no cambian mucho. Ni con cuatro atrás ni con cinco, tienen mecanismos de juego de mirar hacia adelante, de ser un equipo de balones largos y segundas jugadas, y ser capaces de superar al rival por fuera. Hacen bien el tres contra tres y el dos contra dos. Laterales que se incorporan muy bien, extremos que tienen mucha velocidad y muy buenos centros, y puntos de remate. Y un jugador especial que es Aimar Oroz. No sé qué ha pasado para que no hayan tenido mejores resultados fuera. La manera de jugar es la misma".

La lesión de Ounahi

"Sabiendo que es una lesión en el sóleo, es otra diferente de la que tuvo aquí, no es la misma. Esperamos su recuperación en esta posición, pensando que cuando se incorpore pronto Claudio tendremos la posición cerrada".

El rol en que usará a Echeverri

"Es un jugador diferencial en zona tres. Tiene una energía especial de cara al gol. Lo necesitamos mucho porque aclara las situaciones del último tercio de campo, con pases, finalización individual y mentalidad. Tiene una mentalidad top para mirar la portería contraria".

Qué buscan en el mercado

"La salida de Solís implica tener menos soluciones en el centro del campo. Ahora mismo en esta posición estamos cortos. Para mí es muy importante mejorar esta posición".

La situación de Artero

"Artero es un jugador con un talento especial que, por desgracia, no hemos tenido durante mucho tiempo. Espero que coja su mejor versión y que sea capaz de volver a su nivel, que es muy alto. Es un jugador que necesita nuestra ayuda y nuestra comprensión, porque el día a día para él ha sido muy difícil y complicado. Ahora que tiene más clara la situación, volver a sentirse futbolista, no en el gimnasio sino en el campo, es muy importante para él y espero que poco a poco esté a su mejor nivel, que es un gran nivel para nosotros, una apuesta fácil para el presente y para el club. Un jugador que tiene mucho talento".