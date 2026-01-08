Las dudas en torno a la salida de Livakovic ponen en alerta la portería del Girona

El portero internacional con Croacia ha vuelto hoy a los entrenamientos de Míchel tras ausentarse, con permiso del club, para cerrar su futuro pero sigue sin llegar a un acuerdo, mientras que la opción de la llegada de Ter Stegen sigue siendo real

Livakovic está siendo uno de los nombres propios en el Girona. El portero de 30 años dejó claro su deseo de salir del conjunto de Míchel pero en estos momentos no ha conseguido cerrar un acuerdo par su salida del equipo catalán, por lo que ha regresado en el día de hoy a los entrenamientos. El guardameta, que recibió una oferta del Genoa, tenía permiso hasta el día 5 para poder resolver su futuro pero sigue sin tener luz verde en ese sentido. Además, la operación 'Ter Stegen' sigue estando viva en la entidad, pesa a la lesión que le provocó volver a Barcelona y no ser parte de la convocatoria de Hansi Flick para el partido de ayer ante el Athletic Club.

Livakovic y la incógnita con su futuro en el Girona

Livakovic continúa pendiente de cerrar su futuro en el presente mercado de fichajes. En este sentido, el portero internacional con Croacia cuenta con diferentes ofertas sobre la mesa, como la del Dinamo de Zagreb, pero todavía sigue sin resolver y dejar sellada su salida del Girona. Además, la Cadena Ser ha informado que el guardameta de 30 años ha vuelto a participar en el entrenamiento de hoy de Míchel, tras estar ausente con permiso del club para resolver y firmar con su próximo equipo. Sin embargo, el croata no ha alcanzado un acuerdo y sigue sembrando las dudas en la portería del equipo catalán. Hasta la fecha, el dueño ha sido Gazzaniga, que viene de ser importante para lograr los tres puntos el pasado domingo ante el Mallorca en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

Por ello, Livakovic podría volver a entrar en la convocatoria del Girona este sábado, donde los de Míchel recibirán en Son Moix a Osasuna. No obstante, Gazzaniga volverá a entrar en el once inicial como viene siendo habitual esta temporada, dejando sin protagonismo al guardameta croata. Por otra parte, la fuente mencionada anteriormente ha apuntado que la operación 'Ter Stegen' "sigue viva a día de hoy y con optimismo", por lo que el portero del Barcelona podría decir adiós al conjunto de Hansi Flick en el presente mercado de fichajes. Mientras tanto, el alemán se ha ejercitado en el día en la Ciudad Deportiva azulgrana, despejando las dudas por su parte de una posible lesión, que hizo saltar las alarmas en Arabia por su baja de la lista ante el Athletic Club.

Míchel, ante un serio problema con Gazzaniga

Además, la salida de Livakovic dejaría a Gazzaniga como el principal portero del Girona junto con Juan Carlos, junto con el ucraniano Vladyslav Krapyvtsov. El problema llegaría si finalmente Ter Stegen firma por el conjunto de Míchel, que llegaría con el objetivo de tener minutos y un protagonismo que no está teniendo en Barcelona, debido al gran estado de forma que está demostrando Joan García con Hansi Flick.

De momento, la decisión es del meta alemán, que sigue entrenándose y recuperándose de sus problemas musculares para volver a estar disponible para el técnico tras la finalización de la Supercopa de España. Por su parte, Livakovic entrena con el resto del grupo a la espera de seguir resolviendo un futuro que aún no ha cerrado. Dinamo de Zagreb o Genoa apuntan a ser los candidatos para el actual portero del Girona, cedido hasta final de temporada por el Fenerbahçe.