El Genoa da el paso y lanza una oferta por la cesión de Livakovic

El equipo italiano, que ya puso sus ojos en el actual portero del Girona, ha hecho una propuesta para la llegada del internacional con Croacia, que apunta a salir de manera inminente del conjunto de Míchel

El Girona ya plantea la segunda parte de la temporada sin Livakovic. El portero, cedido en el conjunto de Míchel hasta junio de 2026, apunta a romper su cesión y encontrar un nuevo destino en el mercado de fichajes de enero. Por ello, tras decir basta en el equipo catalán y negarse a jugar en el equipo catalán, el Genoa, que ya transmitió su interés por el internacional con Croacia, ha lanzado una oferta por la incorporación del meta con opción de compra. De esta manera, el meta de 30 debe tomar una decisión importante en su futuro.

Livakovic, cada vez más cerca de salir del Girona

Livakovic está muy cerca de dejar su futuro cerrado, al menos para el corto – medio plazo. El portero parece que saldrá del Girona en el mes de enero, sobre todo las declaraciones de Míchel explicando cómo se ha llegado hasta esta situación. Cabe recordar que el meta de 30 años no ha disputado ningún minuto con el conjunto catalán desde su llegada el pasado verano, teniendo en cuenta la prioridad absoluta del técnico madrileño con Gazzaniga. Sin embargo, el guardameta, cedido por el Fenerbahçe, sí ha seguido siendo protagonista con Croacia, donde ha sido titular en los diferentes parones de selecciones que han tenido lugar en este arranque de campaña, tanto en el de septiembre, como en el de octubre y noviembre.

No obstante, llegados a esta situación, el Genoa, que ya transmitió el interés por hacerse con los servicios de Livakovic, ha hecho una oferta para firmarlo, en forma de cesión, pero con una opción de compra incluida en la operación, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Ekrem Konur. En este sentido, el club italiano ha ofrecido entre tres y cuatro millones, dependiendo en el rendimiento del portero. Por otro lado, el Fenerbahçe, como ha explicado la fuente anteriormente mencionada, quiere incluir una cláusula de compra permanente obligatoria, por lo que la decisión del portero será clave ahora, que también cuenta con el interés del Dinamo de Zagreb y la Juventus. De esta manera, el Girona podría anunciar la rescisión del contrato del portero de 30 años en los próximos días, con el objetivo de quede resuelta su desvinculación con el equipo de Míchel y pueda firmar con un siguiente equipo, de manera que pueda llegar en la mejor forma posible al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Los números de Gazzaniga defienden la postura de Livakovic

Livakovic, a falta de la confirmación oficial de ambas parte, saldrá del Girona en los próximos días. Durante este tiempo, en la primera parte de la temporada, Gazzaniga ha sido el titular para Míchel. De esta manera, el meta argentino ha encajado un total de 33 goles en lo que llevamos de campeonato, siendo el peor equipo de LaLiga EA Sports con este registro, por detrás incluso de clubes por debajo de la clasificación del torneo doméstico, como son el Real Oviedo y Levante, con 26 y 29 tantos recibidos correspondientemente. Por ello, el internacional con Croacia, con experiencia en diferentes Mundiales y Eurocopas, dirá adiós al conjunto catalán sin disputar un solo minuto.