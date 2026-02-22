Sivera, con el punto de mira en el partido contra el Girona: "Lo afrontamos como una final"

El portero del Alavés, que mañana se verá las caras con el Girona en Mendizorroza, ha valorado cómo se encuentra su equipo en este momento de la temporada, donde se sitúan decimoquintos con 26 puntos

El Alavés recibirá mañana al Girona en Mendizorroza, en el encuentro que cerrará la jornada 35 de LaLiga EA Sports. Uno de los jugadores que será titular en el equipo de Coudet será Sivera, el portero indiscutible en la portería del conjunto babazorro. En este sentido, el meta de 29 años ha hablado del estado anímico de su equipo, de la importancia de los próximos partidos y la pelea por la permanencia en Primera División. Además, ha querido valorar su momento de forma personalmente y su futuro, ya que tiene contrato hasta junio de 2027.

Sivera, sobre la importancia del partido ante el Girona

Sivera ha concedido en el día de hoy una entrevista a los medios oficiales del Alavés, en el día previo al partido de mañana frente al Girona en Mendizorroza, el que ha querido analizar: "Venimos de varios días de descanso, algo que viene bien mentalmente. Lo afrontamos como una final porque sabemos que la salvación pasa por ganar partidos pero especialmente en casa. El Girona viene en una dinámica buena pero nosotros necesitamos una alegría. Hay que estar concentrados, tener intensidad y garra, que a veces se nos olvida. Queremos que la afición y el entrenador noten el compromiso del equipo. Sabemos que todo está muy apretado pero, bueno, nosotros estamos vivos. Hay que hacer las cosas muy bien para conseguir el objetivo y el equipo trabaja para ello. Ganar un partido en Primera cuesta mucho".

En este sentido, Sivera valoró también el apoyo de la afición y lo que significa jugar cada partido en casa: "El rival debe saber que nosotros nos jugamos mucho y que el aliento de nuestra afición nos hace crecer. Ellos son los primeros que saben la situación en la que estamos. A veces se te ponen los pelos de punta porque cuando entra un cambio, se nota el aliento. Cuando estoy en la portería del fondo de animación, la sensación es increíble".

Sivera despeja las dudas sobre su futuro en el Alavés

Por otra parte, Sivera pidió la unión en la plantilla del Alavés: "Mi trabajo es más positivo cuando el equipo está bien y defiende como lo estamos haciendo en los últimos partidos. Si estamos bien defensivamente, yo rindo mejor y tenemos más posibilidades de sacar algo positivo en los partidos. Tenemos que trabajar todos juntos y así nos irá mejor en todos los sentidos".

Por último, Sivera despejó las dudas en torno a su futuro, ya que tiene contrato con el Alavés hasta junio de 2027: "Después de tantos años, me siento uno más en esta ciudad. Creo que el Alavés me lo ha dado todo y me siento como si llevara toda la vida aquí. Este club lo es todo para mí porque es mi primer y mi único equipo profesional hasta el momento. Ojalá esté aquí para muchos años más". En este sentido, cabe recordar que el portero de 29 años está viviendo su novena temporada en el conjunto de Coudet, siendo uno de los pilares del equipo, especialmente, durante las cuatro últimas campañas, desde cuando fue un fijo en el once inicial del club babazorro.