Sivera pide concentración y avisa de la situación del Alavés: "Cualquier detalle nos puede mantener en la categoría"

El portero del equipo babazorro ha hablado de la situación que atraviesan los de Coudet, que han caído derrotados en los dos últimos partidos, frente a Real Sociedad y Getafe, incluyendo la eliminación en cuartos de final de Copa del Rey

Sivera se encuentra en su novena temporada en el Alavés. Tras una cesión en la 2019/2020 al Almería, el portero se ha asentado en el equipo babazorro y es un fijo en el once de Coudet. El meta de 29 años, que viene de caer derrotado contra el Getafe en Mendizorroza, ha hablado del momento que atraviesa la plantilla y el "paso adelante" que necesitan dar de cara a la segunda mitad de la campaña. En este sentido, el conjunto vasco se posiciona decimocuarto con 25 puntos, a tan solo tres del descenso, que lo marca el Rayo Vallecano.

Sivera valora la situación del Alavés en LaLiga EA Sports

De esta manera, Sivera ha valorado en el día de hoy la situación del Alavés: "Creo que tenemos que sumar todos, tanto el once inicial como los que entran desde el banquillo. Tenemos que dar un paso adelante pero lo sabemos y seguro que lo corregimos. Veníamos encajando los golpes de la competición bien. En Cornellá recibimos un gol y luego nos llevamos el partido. Eso nos subió la moral del equipo. Hay que hacer autocrítica, los titulares y los suplentes. El Getafe nos hizo daño con su intensidad. Hay que pensar en positivo, que hay muchas cosas buenas. Estamos en la pelea". El aspecto ofensivo también penalizó a los de Coudet, que no pudieron derribar la puerta de David Soria en el encuentro disputado en Mendizorroza el pasado sábado.

Además, Sivera ha pedido más concentración al equipo, en un momento en el que se sitúan decimocuartos con 25 puntos: "Ganas un partido y piensas en Europa y si lo pierdes, ves el descenso cerca. Además, lo del domingo fue ante un rival directo y el average también es importante. Este mes y medio, dos meses, nos lo tenemos que tomar como finales. Son rivales directos y todo suma. Un gol, una tarjeta, todo es importante. Tenemos que estar más concentrados porque cualquier detalle nos puede mantener en la categoría".

Sivera pone el foco en el partido contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán

Por último, Sivera comentó sus sensaciones en los días previos al partido del Alavés, que presentó ayer a su último fichaje, contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero a las 18:30: "Estamos donde tenemos que estar y hay que pensar ya en el Sevilla. Es una nueva oportunidad para volver a ganar fuera de casa y sumar. Es una tarea difícil que además a nosotros se nos suele complicar. Estoy convencido de que es un gran momento para tratar de ganar".

En este sentido, cabe recordar que el Alavés, más allá del duelo frente a los de Almeyda, se medirá al Girona en Mendizorroza la próxima semana. Tras ello, los de Coudet cerrarán el mes de febrero con la visita al Levante en el Ciutat de Valencia. De esta manera, todo apunta a que Sivera seguirá siendo el portero titular en LaLiga EA Sports, ya que en la Copa del Rey, donde les eliminó la Real Sociedad el pasado miércoles, el elegido era Raúl Fernández.