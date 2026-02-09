El Alavés presenta a su último fichaje: "Soy un rematador que juega en profundidad y trabaja mucho"

El conjunto vitoriano ha comenzado la semana con el acto oficial de la presentación de su último fichaje, el marfileño Ibrahim Diabate

No hay nada mejor para una resaca post derrota que la presentación de un delantero el mismo lunes. Al menos, eso ha debido pensar el Deportivo Alavés que, tras perder ante el Getafe, ha realizado el acto de presentación de Ibrahim Diabate, el último refuerzo albiazul en este mercado de invierno.

Y el jugador marfileño se ha definido claramente como “un rematador” al tiempo que ha prometido “trabajar para el equipo” e intentar “enchufar” las ocasiones que tenga.

El africano, que aún no ha debutado como albiazul, desveló en la rueda de prensa de presentación que “fue muy fácil” llegar a un acuerdo ya que para él es “un sueño” volver a LaLiga, donde debutó en las filas del Mallorca, de la mano de Luis García Plaza.

Diabate, que llega con una cesión desde el Gais sueco y con la vitola de pichichi de la competición nórdica, se sintió muy acogido por el vestuario alavesista. “Estoy muy contento de estar en esta familia”, afirmó.

El delantero trabaja con los preparadores físicos para intentar ponerse a disposición de Eduardo Coudet cuanto antes, ya que su competición finalizó en noviembre y no volvió a la pretemporada hasta enero.

Precisamente este fin de semana se podría reencontrar con Juanlu, con el que coincidió en el filial del Sevilla. “Estamos trabajando duro para coger ritmo y estar bien fisicamente”, explicó el africano que tendrá competencia con “delanteros con mucha experiencia”. “He venido para ayudar al equipo y dar un plus”, dijo sin marcarse una cifra de goles.

“Soy un jugador que trabaja mucho y juega en profundidad”, consideró, al tiempo que admitió que “los centrales en LaLiga son muy duros y fuertes”.

El delantero estuvo acompañado por el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, que explicó que su contrato abría una ventana en esta época y que fue una buena oportunidad de mercado. “Lo necesitamos y sus características le vienen al equipo de perlas”, valoró el portavoz alavesista, que puso el foco en su “velocidad, instinto y facilidad para el gol”.

Coudet echó en falta precisamente esto ante el Getafe

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, consideró tras perder el pasado domingo ante el Getafe que “nunca” habían tenido “errores defensivos tan groseros” y criticó la segunda parte de su equipo.

“He echado de menos la contundencia, sobre todo en la primera parte donde pudimos hacer más de un gol, pero no me ha gustado nada la segunda parte”, dijo el técnico argentino, que incluso calificó a los errores defensivos como “horrores defensivos”.

El 'Chacho' Coudet lamentó que no empezaron como lo habían hecho en otros partidos y puso el foco en David Soria, que para él tuvo “una actuación brillante”.