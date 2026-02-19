Tenaglia 'celebra' el regreso de Facundo Garcés al Alavés: "Es un animal"

El central del Alavés, que viene de empatar ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, ha hablado del calendario de los partidos, el papel de Coudet en el equipo y sus sensaciones con la vuelta de Facundo Garcés, entre otros temas

Tenaglia está disputando su quinta temporada en el Alavés. El defensa de 29 años sigue una campaña más defendiendo los colores del club babazorro y siendo capital para Coudet en el eje de la zaga. De esta manera, tras dos derrotas y un empate, el argentino ha querido valorar cómo se encuentra la plantilla en este momento del año. Además, con el foco ya puesto en el encuentro ante el Girona del próximo lunes, el central ha comentado sus sensaciones con el regreso de Facundo Garcés y el papel e importancia del técnico en el equipo.

Tenaglia recalca la importancia de jugar en Mendizorroza

En primer lugar, Tenaglia, que ha hablado en el día de hoy ante los medios de comunicación, recordó el empate anate el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán del pasado sábado: "Tendremos que recuperar nuestra mejor versión para tratar de recuperar los puntos perdidos. El otro día, en Sevilla, no aprovechamos que ellos estuvieran con diez desde el minuto 16. Creo que luego mejoramos en la segunda parte". Por otro lado, el central del Alavés destacó la competitividad que se vive en LaLiga: "LaLiga es muy competitiva. El lunes vimos el partido en el que el Girona ganaba al Barcelona. No podemos desperdiciar más oportunidades y para nosotros es un partido muy importante, en casa, con nuestra gente y con muchas cosas en juego".

Además, Tenaglia ha valorado sus preferencias en el terreno de juego, con el Alavés y lo que supone el regreso de Facundo Garcés en la plantilla: "Uno siempre quiere jugar, ya sea de central o de lateral. Me gusta esa ubicación y no me costó mucho adaptarme. Además, estamos contentos con la vuelta de Garcés porque en defensa nos da una mano muy importante. Es un animal". Sobre la carga física y la figura de Coudet, el jugador argentino ha apuntado que "no le podemos echar la culpa a los partidos acumulados. El Chacho siempre nos pregunta si estamos bien físicamente. Por ejemplo, nos dio pena no seguir jugando la Copa porque era una competición que nos ilusionaba". Por último, el central ha opinado sobre el calendario de LaLiga: "Jugar el viernes, el sábado o domingo es lo mismo. El lunes también. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo y seguir sumando puntos".

El Alavés, ante el Girona a tan solo dos puntos del descenso

De esta manera, el Alavés afrontará el próximo lunes un partido importante en Mendizorroza ante el Girona, que se encuentra por delante en la clasificación con tan solo tres puntos. Por ello, los de Coudet podrían igualar a los de Míchel si consiguen la victoria en el choque de LaLiga EA Sports. Además, el Mallorca se encuentra con 24 puntos, en la zona del descenso, por lo que la derrota se empieza a pagar caro en la segunda parte de la temporada, donde hay tanto en juego. Para el siguiente encuentro, el técnico argentino podrá recuperar a Jonny Otto, que fue baja en el Sánchez-Pizjuán por acumulación de tarjetas.