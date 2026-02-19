Test F1 2026 | Test de Bahrein hoy en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz en la quinta jornada de pruebas

Parece que en el box de Cadillac las caras siguen siendo largas, porque los problemas de juventud no dan tregua. Valtteri Bottas apenas llevaba siete giros en su casillero, repartidos en tres tímidas salidas a pista que se han quedado en simples vueltas de instalación: entrar, comprobar que nada se quema y volver al garaje.

Sin embargo, hay una pequeña luz al final del túnel: el finlandés ha vuelto a salir y, por fin, ha logrado encadenar un stint corto de tres vueltas, alcanzando ya la barrera de los diez giros totales. Mientras Cadillac sufre para rodar, otros están en pleno maratón: Alex Albon ya roza el medio centenar de vueltas con el Williams, y el Ollie Bearman no se queda atrás con 37 vueltas completadas con el Haas.