Test F1 2026 | Test de Bahrein hoy en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz en la quinta jornada de pruebas
Quinto día de pruebas en Bahrein, después de ver ayer a un Aston Martin que no levanta cabeza intentando probar un AMR26 que no se deja dominar. En la contraparte, Mercedes es simplemente imparable
Parece que en el box de Cadillac las caras siguen siendo largas, porque los problemas de juventud no dan tregua. Valtteri Bottas apenas llevaba siete giros en su casillero, repartidos en tres tímidas salidas a pista que se han quedado en simples vueltas de instalación: entrar, comprobar que nada se quema y volver al garaje.
Sin embargo, hay una pequeña luz al final del túnel: el finlandés ha vuelto a salir y, por fin, ha logrado encadenar un stint corto de tres vueltas, alcanzando ya la barrera de los diez giros totales. Mientras Cadillac sufre para rodar, otros están en pleno maratón: Alex Albon ya roza el medio centenar de vueltas con el Williams, y el Ollie Bearman no se queda atrás con 37 vueltas completadas con el Haas.
Fernando Alonso vuelve a la carga y asoma el morro del Aston Martin para arrancar su sexta tanda de vueltas en esta mañana de pruebas en Sakhir. Pero ojo, que hay novedades visuales en el coche verde: en Silverstone han decidido pasar al siguiente nivel con las pruebas de refrigeración. Por primera vez en lo que va de jornada, el asturiano rueda con las famosas "branquias" abiertas en la tapa del motor, esas aberturas que ayudan a que el monoplaza respire mejor y no se sobrecaliente con el calor del desierto que hace en Bahrein. La temperatura actual es de 24 grados, pero la sensación térmica es de 3 grados más, así que es un buen escenario apra realizar estas pruebas. Son las 12:18, dos horas más que en en la península.
Llegamos a un punto clave de la mañana y la tabla de tiempos nos muestra dos realidades muy distintas en el paddock. Por un lado, tenemos a los que han hecho los deberes: Alex Albon con 36 vueltas y George Russell con 35 lideran el maratón, seguidos de cerca por Max Verstappen con 26, mientras que Lando Norris y Franco Colapinto empatan con 25 giros. Un poco más atrás, Ollie Bearman con 24 y Fernando Alonso con 19 mantienen un ritmo de trabajo dentro de lo esperado.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda están los equipos que no logran salir del pozo. Gabriel Bortoleto y Liam Lawson apenas han podido dar 8 vueltas, mientras que la situación es crítica para Lewis Hamilton con solo 5 y Valtteri Bottas, que cierra la tabla con tan solo 2 giros. Está claro que en esos garajes los mecánicos están sudando la gota gorda para intentar devolver los coches a la pista.
Llegamos al ecuador de la sesión matinal con tres pilotos que van liderando por el momento: Lando Norris, Alex Albon y Ollie Bearman. El actual campeón del mundo ya ha completado 25 vueltas al trazado, mientras que el piloto de Williams sigue acumulando kilómetros sin descanso con 34 giros, quedándose a un paso de igualar el rodaje de George Russell. Por su parte, el de Haas mantiene el ritmo y ya suma 21 vueltas a su casillero personal.
¡Fernando Alonso acaba de irse de largo en la frenada de la curva 10! El asturiano no ha querido arriesgar más y, tras completar apenas dos vueltas en este intento, ha puesto rumbo directo al garaje de Aston Martin para chequear que todo esté en orden. Con esto, el de Oviedo ya acumula un total de 17 giros en lo que va de jornada.
Ya sabemos que es lo que tramaba Ferrari, impresionante alerón trasero el que carga el SF-26. Estas son las sorpresas que nos va dejando el nuevo reglamento, donde el ingenio de los expertos es fundamental para diferenciarse del resto:
Fernando Alonso vuelve a la carga y consigue arañar unas décimas al cronómetro para escalar hasta la séptima plaza con un tiempo de 1:37.472. Aunque el asturiano ya acumula quince vueltas en su casillero, todavía se mantiene a cuatro segundos de la estratosférica marca de Lando Norris.
Mientras tanto, Valtteri Bottas también asoma el morro de su Cadillac para completar una tanda corta de siete vueltas, centrando su trabajo en probar la resistencia del neumático duro.
Saltan las alarmas en el box de Ferrari porque los problemas no dan tregua a Lewis Hamilton. El británico sigue acumulando contratiempos cada vez que intenta domar el SF-26 y, tras las tres horas que se quedó en blanco durante la jornada de ayer, ahora suma ya casi sesenta minutos atrapado en el garaje sin poder rodar
Se marca hora del inicio de la prueba. Fernando Alonso y Franco Colapinto son los únicos que se encuentran en la pista en este momento
¡Ojo a la tabla de tiempos porque Lando Norris acaba de dar un golpe sobre la mesa! El vigente campeón del mundo ha volado sobre el asfalto con un juego nuevo de neumáticos C4 para marcar un estratosférico 1:33.453. Con este registro, el de McLaren no solo se pone primero, sino que revienta el mejor tiempo de la pretemporada, bajando en seis milésimas la referencia que ayer dejó George Russell y metiéndole más de un segundo de diferencia al Red Bull de Max Verstappen.
Problemas de nuevo para Aston Martin. Fernando Alonso acaba de clavar los frenos y sufre un bloqueo brutal en la rueda delantera izquierda al entrar en la curva 8. El asturiano decide no forzar más y se mete directo al garaje tras completar apenas cinco vueltas con su AMR26. Por ahora, el cronómetro se detiene para él con una mejor vuelta de 1:38.1.
¡Fernando Alonso ya está rodando! El asturiano arranca así su última jornada de exámenes montando un juego de neumáticos C3 a estrenar, el compuesto intermedio que ya estuvo castigando ayer durante varias tandas de siete vueltas para encontrar el límite del monoplaza. Cumple ya 4 vueltas
Puede que haya problemas en el Ferrari, que está en el box. Hamilton se ha bajado del monoplaza, lo que hace saltar las señales de alarma
Cardillac ha sido el único equipo que no se ha arrancado en los primeros minutos. La escudería número 11 está intentando adaptarse a la categoría y aunque le está cogiendo el ritmo, ayer pudo realizar sin problemas el simulacro de salida
Verstappen ya está rodando. El piloto fue el único en no participar ayer por decisiones estratégicas de Red Bull, así que hoy podremos verlo al fin en plena acción
Aston Martin no está viviendo sus mejores momentos. La escudería británica ayer vio como el coche no respondía. Hoy Fernando Alonso tiene su último día para testear el coche antes del GP de Australia de próximo 8 de marzo, así que esperemos poder disfrutar del asturiano, que es positivo a pesar de las adversidades:
¡¡Hola y buenos días!! Arranca una nueva jornada de test de pretemporada en el Circuito de Sakhir. La sección matutina se extenderá hasta las 12:00, donde habrá un parón de media hora para el almuerzo
Penúltimo día de pruebas en Bahrein, mayor prueba de como se están adaptando los nuevos monoplazas a la nueva normativa de la FIA. Hay algunos como Mercedes que no se anda con chiquitas y sabe a la perfección que tecla tocar para que todo vaya como la seda, pero otros como Aston Martin no han dado con la tecla. Los de Silverstone tienen un coche indomable, que literalmente no se deja tocar. Ayer tuvo un fallo mecánico tan grande con los componentes eléctricos que ni los expertos podía tocarlo sin usar antes protección en las manos.
Mientras que Aston Martin fue el equipo menos fiable del día, McLaren y Ferrari va haciendo las con buena letra, siendo el segundo mejor tiempo el de Oscar Piastri con el McLaren. Eso sí, a Mercedes no hay quien le eche un pulso todavía, siendo de nuevo la mejor máquina de estos test.