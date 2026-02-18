La F1 se plantea duplicar los sprints en pleno debate técnico

La Federación Internacional del Automóvil hace un comunicado aclarando que no habrá modificaciones del reglamento por ahora

En medio de los test de pretemporada en Bahrein, la FIA ha publicado un comunicado con todas las 'novedades'. Entrecomillado porque realmente poca primicia desvela el texto, que básicamente confirma que no modificarán la normativa. Mucho ruido y pocas nueces con ese vacío que presuntamente encontró Mercedes y que ha aprovechado a su favor. Ya saben lo que se dice, en la guerra y en el amor todo vale, al menos, hasta la primera carrera de la temporada que será el Gran Premio de Australia.

El organismo, además, plantea aumentar los sprints en medio de todas estas turbulencias: ''se ha analizado la posibilidad de aumentar el número de eventos Sprint hasta un total de 12, dada la alta demanda por parte de aficionados y promotores''. Una decisión comercial que plantea la posibilidad de elevar a 12 el número de estas carreras, lo que implicaría que el 50% de los Grandes Premios del calendario se disputarían bajo esta modalidad.

La FIA por ahora no hará cambios

Después de todo el lío del 'truco' de Mercedes para rascar unas tres décimas por vuelta o 15 caballos de potencia según algunas fuentes, lo que provocó la denuncia ante la FIA de Ferrari, Honda, Audi y Red Bull. El argumento que utilizaban era sencillo: exigir que los propulsores respeten las restricciones de forma constante.

Hoy se ha celebrado en Baréin la primera reunión del año de la Comisión de Fórmula 1, presidida por Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la FOM. El comunicado comenzaba así: ''Como es habitual ante cambios reglamentarios de tal magnitud, el periodo de pretemporada sigue aportando un aprendizaje colectivo. Los equipos, fabricantes de unidades de potencia, la FIA y la Formula One Management (FOM) se han comprometido a resolver todos los aspectos técnicos antes de la carrera inaugural de la temporada 2026 en Melbourne, el próximo mes''.

Los principales puntos del comunicado

''Tras una encuesta impulsada por la FIA, se ha mantenido un debate constructivo con todos los equipos basado en el feedback inicial de los pilotos. Entre los temas tratados destacan las características generales del monoplaza, la unidad de potencia y la gestión de energía, la aerodinámica, las maniobras de adelantamiento, los neumáticos y el agarre mecánico'', continuaba el comunicado.

Quisieron dejar claro que: ''Los pilotos han valorado positivamente la de los coches de 2026. El consenso general señala una mejora en la calidad de conducción (ride quality) y una aceleración inicial más potente''. Eso sí, ''se ha acordado que, por el momento, no son necesarios cambios reglamentarios de calado'', para no crear ''inestabilidad antes de la primera carrera''.